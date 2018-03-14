Прожиточный минимум в Москве за IV квартал 2017 года вырос на 305 рублей

МОСКВА , 14 марта. / ТАСС /. Прожиточный минимум на душу населения в Москве за 4 квартал 2017 года составил 15 тыс. 397 рублей на душу населения, что на 305 рублей больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Соответствующее постановление правительства Москвы размещено на портале мэра и правительства Москвы.

Согласно документу, размер прожиточного минимума за четвертый квартал 2017 года для трудоспособного населения составил 17 тыс. 560 руб. (больше на 341 руб., чем в 2016 г.), для пенсионеров — 10 тыс. 929 руб. (больше на 214 руб., чем в 2016 г.), для детей — 13 тыс. 300 руб. (больше на 311 руб., чем в 2016 г.).

Прожиточный минимум — стоимостная оценка потребительской корзины, в которую входят продукты питания и непродовольственные товары, а также обязательные платежи и сборы. Именно из этой суммы рассчитываются дотации малоимущим и другим социально незащищенным слоям граждан, такие как дополнительное пособие при рождении ребенка, ежемесячные пособия на ребенка, единовременная материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Показатель учитывается при определении права на социальную стипендию студентам, постановке на учет для улучшения жилищных условий, предоставлении бесплатной юридической помощи, расчете субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.