Туры в Египет поступили в продажу

Туроператор Tez Tour начал продажу туров в Египет . Об этом RNS рассказал представитель компании.

По его словам, туры подразумевают прямой рейс до Каира самолетами авиакомпании «Аэрофлот» с трансферами, в том числе обратными, в курортные города Египта — Шарм-эш-Шейх и Хургаду.

Цены недельной путевки для двоих с проживанием в пятизвездочном отеле начинаются от 1,3 тысяч долларов.

Заселения в гостиницы будут проходить по вторникам, четвергам и воскресеньям. Это, отметил он, зависит от полетной программы «Аэрофлота», которая может измениться.

Между тем представитель турфирмы Anex Tour сообщил агентству, что компания не открыла продажу туров в Египет до сих пор и не планирует делать это в ближайшем будущем из-за длительности трансфера до курортов и, как следствие, слишком высокой цены пакетов. По его словам, продажи стартуют после разрешения прямой чартерной перевозки до курортов.