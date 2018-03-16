Ещё
Туры в Египет поступили в продажу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Туры в Египет поступили в продажу 

Рамблер 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Туроператор Tez Tour начал продажу туров в Египет. Об этом RNS рассказал представитель компании.
По его словам, туры подразумевают прямой рейс до Каира самолетами авиакомпании «Аэрофлот» с трансферами, в том числе обратными, в курортные города Египта — Шарм-эш-Шейх и Хургаду.
Цены недельной путевки для двоих с проживанием в пятизвездочном отеле начинаются от 1,3 тысяч долларов.
Заселения в гостиницы будут проходить по вторникам, четвергам и воскресеньям. Это, отметил он, зависит от полетной программы «Аэрофлота», которая может измениться.
Между тем представитель турфирмы Anex Tour сообщил агентству, что компания не открыла продажу туров в Египет до сих пор и не планирует делать это в ближайшем будущем из-за длительности трансфера до курортов и, как следствие, слишком высокой цены пакетов. По его словам, продажи стартуют после разрешения прямой чартерной перевозки до курортов.
Авиасообщение между Москвой и Каиром, прерванное в 2015 году после катастрофы самолета российской авиакомпании «Когалымавиа» над Синаем, было возобновлено указом президента России Владимира Путина в январе 2018-го. Прошедшее с тех пор время было потрачено на урегулирование технических вопросов.
 Ещё 27 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля554
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки120
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина116
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»404
Порошенко предложили заткнуться в ответ137
Видео
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение