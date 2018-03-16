Туры в Египет поступили в продажу 

Туроператор Tez Tour начал продажу туров в Египет. Об этом RNS рассказал представитель компании.
По его словам, туры подразумевают прямой рейс до Каира самолетами авиакомпании «Аэрофлот» с трансферами, в том числе обратными, в курортные города Египта — Шарм-эш-Шейх и Хургаду.
Цены недельной путевки для двоих с проживанием в пятизвездочном отеле начинаются от 1,3 тысяч долларов.
Заселения в гостиницы будут проходить по вторникам, четвергам и воскресеньям. Это, отметил он, зависит от полетной программы «Аэрофлота», которая может измениться.
Между тем представитель турфирмы Anex Tour сообщил агентству, что компания не открыла продажу туров в Египет до сих пор и не планирует делать это в ближайшем будущем из-за длительности трансфера до курортов и, как следствие, слишком высокой цены пакетов. По его словам, продажи стартуют после разрешения прямой чартерной перевозки до курортов.
Авиасообщение между Москвой и Каиром, прерванное в 2015 году после катастрофы самолета российской авиакомпании «Когалымавиа» над Синаем, было возобновлено указом президента России Владимира Путина в январе 2018-го. Прошедшее с тех пор время было потрачено на урегулирование технических вопросов.