Россияне не готовы обновлять автомобили

Аналитики провели онлайн-опрос и выяснили, планируют ли россияне приобретать автомобиль в 2018 году. Исследование инициировали специалисты агентства «Автостат» и портал «Авто Mail.Ru».

Три четверти опрошенных россиян, или 76% респондентов (в общей сложности в исследовании приняли участие 17 тыс. человек) не намерены в текущем году обновлять автомобиль. Лишь 18% наших соотечественников готовы сменить транспортное средство, 6% а намерены приобрести дополнительную машину.

Наибольшее число желающих сменить автомобиль присматриваются к технике стоимостью менее 500 тыс. рублей — 24% респондентов. Ещё 20% планирую купить автомобиль по цене от 500 до 700 тыс. рублей, 21% — от 700 тыс. до 1 млн, 19% — от 1 до 1,5 млн, 8% — от 1,5 до 2 млн и столько же — по цене свыше 2 млн рублей. К новым машинам присматривается 36% опрошенных, столько же — к подержанным автомобилям. 28% респондентов не определились, какой именно автомобиль им нужен — новый или уже бывший в употреблении.

Оплатить покупку старого автомобиля своими средствами готовы 58% респондентов, а нового — лишь 44%. 33% опрошенных намерены воспользоваться для покупки нового авто классическим автокредитом (для покупки бывшего в употреблении — только 9%). Взять потребительский кредит на подержанный автомобиль планируют 21% респондентов, а на новый — лишь 12%. 10% готовы занять средства у знакомых и родственников на покупку старого авто. В лизинг хотят купить новую машину лишь 4% россиян.

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