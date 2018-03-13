«Безвыходная ситуация»: бизнесмены побежали за кредитами под 50-100%

Предприниматели из Свердловской области начали активно брать кредиты в микрофинансовых организациях (МФО), несмотря на огромные проценты. Как сообщает «Ура.ру», эксперты обеспокоены этой тенденцией и прогнозируют рост числа банкротств.

В уральском отделении Центробанка агентству рассказали, что к концу третьего квартала 2017 года в области было зарегистрировано 38 МФО, которые за девять месяцев выдали займов примерно на 1,06 миллиарда рублей. Доля субъектов малого и среднего бизнеса в портфеле микрозаймов составила 29,6 процента.

«У малого и среднего бизнеса есть потребность в кредитах для развития. Но в банке бизнес начинают серьезно оценивать, а у мелкого предпринимателя обычно даже никакой отчетности нет», — пояснил Ефремов. Председатель правления банка «Нейва» Павел Ефремов пояснил «Ура.ру», что банки не хотят «возиться» с малым и средним бизнесом, поэтому предпринимателям приходится обращаться за микрозаймами.

«Одно дело, если предприниматель берет займ в МФО на месяц, чтобы перехватиться. А если займ оказывается долгосрочным, то никакой рентабельности уже нет», — пояснил аудитор. Кандидат экономических наук, аудитор Виктор Иваницкий подтвердил, что получить микрозайм малому и среднему бизнесу гораздо проще, чем кредит в банке. Однако это может привести к «печальным последствиям»: банки предлагают бизнесу кредиты под 10-25 процентов годовых, а МФО — минимум под 30 процентов, а некоторые даже под 50 и сто процентов.

Житель Екатеринбурга , занимающийся продажей сладостей, рассказал «Ура.ру», что он и его знакомые бизнесмены «особо в МФО не лезут». По его мнению, микрозаймы берут только те предприниматели, у кого «уже реально безвыходная ситуация» и долги перед партнерами.

Свердловский бизнес-омбудсмен Елена Артюх заявила, что не исключает роста числа банкротств. По ее словам, в МФО приходят именно те бизнесмены, которые не смогли получить кредиты в банках.

По данным Центробанка, сумма просроченной задолженности субъектов малого и среднего бизнеса перед МФО к 30 сентября 2017 года составила 27,8 миллиона рублей.