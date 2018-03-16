Россияне теряют пенсионные миллиарды

В 2017 году 2,2 миллиона россиян лишились 33,9 миллиарда рублей инвестиционного дохода, сменив пенсионный фонд , сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные ПФР.

Причиной этого оказалась слишком сложная формулировка правил перевода и, как следствие, ее непонимание со стороны граждан.

Согласно нынешним правилам, которые были установлены в 2015 году, россияне могут сменить пенсионный фонд без потери инвестдохода лишь раз в пять лет, а при досрочном переходе деньги идут на другие нужды, например, на выплаты правопреемникам умерших пенсионерам и покрытие возможных убытков страховщиков от инвестирования средств.

По словам управляющего директора рейтингового агентства «Эксперт РА» Павла Митрофанова, принятые в 2015-м нормы должны были поспособствовать большей «вдумчивости» россиян и более редкой смене фонда, но они не подействовали.