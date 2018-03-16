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Россияне теряют пенсионные миллиарды
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Пока вы спали: «Нежданчик» от России
Пока вы спали: «Нежданчик» от России

Россияне теряют пенсионные миллиарды 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В 2017 году 2,2 миллиона россиян лишились 33,9 миллиарда рублей инвестиционного дохода, сменив пенсионный фонд, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные ПФР.
Причиной этого оказалась слишком сложная формулировка правил перевода и, как следствие, ее непонимание со стороны граждан.
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Согласно нынешним правилам, которые были установлены в 2015 году, россияне могут сменить пенсионный фонд без потери инвестдохода лишь раз в пять лет, а при досрочном переходе деньги идут на другие нужды, например, на выплаты правопреемникам умерших пенсионерам и покрытие возможных убытков страховщиков от инвестирования средств.
По словам управляющего директора рейтингового агентства «Эксперт РА» Павла Митрофанова, принятые в 2015-м нормы должны были поспособствовать большей «вдумчивости» россиян и более редкой смене фонда, но они не подействовали.
В свою очередь, президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Константин Угрюмов считает, что изменить ситуацию может норма о подаче заявления о переводе накоплений через Единый портал госуслуг, функционал которого позволяет сообщать гражданам о потере инвестиционного дохода при досрочной смене пенсионного фонда.
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