Повседневные расходы россиян выросли

Повседневные расходы россиян в феврале выросли на 2%

Общие повседневные расходы россиян в феврале почти не изменились относительно январских показателей — сократились всего на 0,6%, что с учетом короткого 28-дневного месяца, можно считать почти нулевой динамикой, сообщается в исследовании холдинга "Ромир". В годовом же выражении расходы в феврале выросли на 1,9%, что ниже годовой официальной инфляции в 2,2%.

Таким образом, реальные, то есть "очищенные" от инфляции, расходы россиян по итогам февраля оказались на уровне прошлого года. Небольшое февральское снижение индекса покупательской активности объясняется, в первую очередь, более коротким, чем обычно месяцем. В остальном же серьезных изменений в потребительском поведении россиян отмечено не было.

С учетом подросшего среднего чека можно говорить о некотором сокращении частоты походов в магазины. Доля продуктов в общей корзине повседневных затрат при этом осталась неизменной относительно января (53%), согласно данным, полученным на основе скан-панели домохозяйств Romir Consumer Scan Panel.

В 2017 и 2015 гг. объемы февральских расходов проседали куда ощутимее по сравнению с январем.

Реальные расходы россиян, то есть "очищенные" от инфляции, по итогам февраля оказались на уровне прошлого года. Таким образом, они уступили показателям 2013, 2014 и 2016 гг., но оказались выше значений 2012 и 2015 гг.

Итак, февральское небольшое снижение Индекса покупательской активности объясняется, в первую очередь, более коротким, чем обычно месяцем. В остальном же серьезных изменений в потребительском поведении россиян отмечено не было.

Доля затрат на продукты питания в феврале осталась на уровне января и составила 53% в общей корзине расходов на товары повседневного спроса. Средний чек немного подрос относительно январского значения, прибавив 1,3%. Это говорит о том, что россияне в феврале немного снизили частоту походов в магазины. Регионы

Динамика февральских расходов в разных регионах стране оказалась разнонаправленной. Так, наибольшее сокращение продемонстрировали потребители северо-запада, расходы которых по сравнению с январем оказались на -3,9% меньше.

Сократили свои расходы в феврале и потребители Приволжского округа (-2,8%). В Центральном ФО расходы покупателей уменьшились на -1,6% по сравнению с началом года. На юге страны расходы за месяц не изменились. В Сибири (+4,9%) и на Урале (+6,3%) потребители ощутимо увеличили повседневные траты в последнем зимнем месяце.

Несмотря на общую положительную динамику потребительской активности в разрезе года, в различных регионах все равно наблюдались разнонаправленные колебания. Так, по сравнению с февралем прошлого года рост расходов был зафиксирован в Южном ФО (+13,8%), в Приволжском (+5,4%) и в Сибирском (+2%). А жители северо-запада (-5,4%), Урала (-1,8%) и центра страны (-1,6%), наоборот, показали отрицательную динамику изменений своих повседневных расходов. Города

На фоне сокращений расходов в центральном и северо-западном регионах неудивительными выглядят результаты по расходам жителей обеих столиц.

Так, за месяц в Москве повседневные расходы жителей показали нулевую динамику, а за год они сократились на -4,7%. В Питере картина еще более пессимистичная, чем в целом по соответствующему округу. Так, за месяц расходы жителей северной столицы сократились на -3,8%, а за год их снижение составило -6,6%.

В остальных миллионниках месячная динамика оказалась на нуле по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом же выражении расходы жителей мегаполисов сократились на -0,7%. В пятисоттысячниках в разрезе месяца расходы похудели на -1,4%, а в разрезе года они показали серьезный рост сразу на 7,6%.

В городах с население от 100 тысяч жителей и до полумиллиона за месяц расходы жителей не изменились, а по итогам же года рост составил 5,8%. Доходные группы

В феврале только представители низкодоходной группы потребителей показали рост расходов на 5,2%.

Среднедоходники же и высокодоходники свои повседневные траты сократили на -1,8% и -1,3% соответственно.

Зато относительно февраля прошлого года расходы низкодоходников не изменились, в среднедоходной группе они выросли на 4,8%, а высокодоходники показали снижение на -2%.