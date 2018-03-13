Как не оказаться в заложниках у банка

Как правильно взять кредит, чтобы не оказаться в «долговой яме»

Набор простых, но важных советов о том, как взять кредит и не оказаться в заложниках у банка

Вам срочно понадобились деньги. Не на квартиру, не на шикарную машину — существенно меньше. Допустим, на ремонт вашего жилища. Или на романтическое путешествие по Великому шелковому или Северному морскому пути. Накопленных вами денег не хватает, необходимо еще 300−400 тысяч. Потребительский кредит — это то, что вам сейчас нужно. Но прежде чем оформлять его, взвесьте все за и против. Выплаты по потребительскому кредиту не должны превышать 25−30% от доходов, иначе вместо решения одной своей проблемы вы рискуете получить новую, и не одну.

Вы все же решили взять кредит? А как выбрать кредитора и оформить договор так, чтобы с течением времени он не стал головной болью? Маленькая юридическая тонкость: потребительский кредит можно оформить только в банке. В других организациях, действующих на законных основаниях, вы можете заключить договор займа. Сколько брать?

Потребительские кредиты выдают только физическим лицам, и потратить эти деньги можно на покупку товаров и услуг для себя или своей семьи. Кредит можно взять как на конкретную покупку — это целевой кредит, так и без уточнения предстоящих трат.

Максимальная сумма кредита зависит от вашего дохода (будь то заработная плата, пенсия или стипендия). Чем он выше, тем больше шансов на то, что вы сможете полностью и в срок расплатиться по кредиту. Поэтому и сумма кредита, который вам могут выдать, тоже выше. Сумма кредита без обеспечения, как правило, будет ниже, чем с поручителями или под залог имущества.

Постарайтесь подсчитать, сколько денег вам необходимо, и на какой срок. Помните при этом, что вам придется вернуть не только эти деньги, но и проценты, а также оплатить возможные дополнительные услуги. Учитывайте и предстоящие крупные расходы, не связанные с кредитом, да и о форс-мажорных обстоятельствах не забывайте. Полная стоимость кредита

Важно! Обязательно выясните полную стоимость кредита (ПСК). В ней учитывается не только сумма кредита и процентная ставка, но и другие расходы, предусмотренные договором, например страховка или плата за выпуск кредитной карты. Банк обязан указывать ПСК в правом верхнем углу на первой странице договора, в рамке над таблицей, содержащей индивидуальные условия кредита. Причем ПСК указывается максимально возможным шрифтом. Кстати, о шрифте. Никакого мелкого шрифта в договоре быть не может — это запрещено. Но память о том, что такое было сплошь и рядом и самые «вкусные» для банка условия прописывались именно таким образом, жива до сих пор.

Дополнительные навязанные услуги ПСК включает не только расходы на выплату процентов, но и другие прописанные в договоре платежи по получению и обслуживанию ссуды, например различные платежи страховщикам, оценщикам и другим компаниям и пр. ПСК позволяет сравнить условия, предлагаемые различными банками. Расчет могут и должны сделать в кредитных организациях, а заемщику останется только сравнить итоговые значения ПСК, чтобы выбрать подходящий банк или кредитный продукт. Банк России ежеквартально рассчитывает и публикует среднерыночные значения ПСК по различным категориям потребительских кредитов. Ознакомиться с этой информацией можно на сайте Банка России: www.cbr.ru. ПСК не может превышать среднерыночные значения более чем на одну треть.

Проверьте, не включены ли в договор какие-то дополнительные платные услуги, без которых вы прекрасно обойдетесь: смс-информирование, кредитная карта, удаленное обслуживание или услуги нотариуса. Уточните, можете ли вы от них отказаться. Банк не должен включать в стоимость кредита услуги, на которые вы не давали свое согласие.

В кредитном договоре может быть пункт, который обязывает вас застраховать предмет залога, свою жизнь или здоровье. И хотя вы не обязаны это делать, страхование позволит снизить возможные риски, например, сохранить заложенное имущество, если вы вдруг лишитесь работы. В таком случае банк может предложить вам более выгодные условия по размеру кредита, сроку или процентной ставке. От покупки страховки, разумеется, можно отказаться, но тогда и условия по кредиту будут иными. Заклинания недобросовестных менеджеров по продажам о том, что без страховки вам не одобрят кредит, — всего лишь психологическое давление. Более того, даже если вам навязали страховку, то от нее вы можете отказаться в течение 14 календарных дней, в таком случае деньги вам вернут. Договор

Сравнивайте предложения разных банков и выбирайте. У всех банков есть общие, стандартные условия договора потребительского кредита. Они всегда есть на сайте банка и в его офисе. Но каждый договор включает и набор индивидуальных условий — именно от них зависят стоимость кредита, сроки и сумма ежемесячных выплат. Индивидуальные условия состоят из 16 обязательных пунктов и могут содержать дополнительные пункты, которые должны быть согласованы банком и заемщиком. Договор считается заключенным, только если стороны достигли согласия по всем этим пунктам.

При заключении договора обратите внимание на валюту платежа и процентную ставку, особенно внимательно проверьте: график платежей (размер, количество и периодичность), условия досрочных платежей и расторжения договора, штрафы и пени (они входят в индивидуальные условия договора). Не торопитесь подписывать договор сразу. Вы имеете право на то, чтобы взять 5 дней и подумать над предложением. Сравнивайте предложения разных кредиторов и выбирайте то, которое вам подходит. Отступать некуда?

Вот вы уже выбрали и оформили кредит. И вдруг выясняется, что вы переоценили свои возможности, вас вдруг уволили с работы или произошли еще какие-нибудь события, негативным образом сказавшиеся на размере ваших доходов. Если с момента оформления нецелевого потребительского кредита еще не прошло 14 дней, вы можете полностью вернуть его банку, уплатив проценты за фактическое время пользования заемными деньгами.

А если две недели пользования кредитом уже истекли? Во-первых, ни в коем случае не следует прятаться от проблемы, поскольку она никуда не денется. Попытайтесь договориться со своим кредитором. Чем раньше вы к нему обратитесь, тем больше шансов на то, что решение, устраивающее обе стороны, будет найдено. Это могут быть кредитные каникулы, в течение которых вы будете платить только проценты, реструктуризация, или увеличение срока кредита, означающая уменьшение ежемесячного платежа, рефинансирование и т. д.

Реструктуризация — это изменение условий заключенного договора с той же кредитной организацией. Срок кредитования увеличивается, соответственно уменьшается сумма ежемесячного платежа. Однако принятие соответствующего решения банком является его правом, а не обязанностью. При ненадлежащем исполнении обязательств по кредитному договору банк вправе обратиться с иском в суд.

Рефинансирование, его еще называют перекредитованием, предполагает заключение нового договора, причем банк может быть как тот же, так и другой. Смысл его в том, что вы берете еще один кредит для того, чтобы погасить предыдущий (один или даже несколько). Обязательные условия получения нового кредита — отсутствие открытых просрочек, аккуратное и своевременное внесение платежей по прошлому кредиту (кредитам), достаточность уровня дохода для погашения общей суммы платежей. При прочих равных рефинансирование намного предпочтительнее реструктуризации, тем более что оно не портит кредитную историю заемщика.

А если заемщик вполне платежеспособный, но не слишком пунктуальный? Раньше из-за просрочки такие клиенты подвергались огромным штрафам. Теперь же закон ограничивает штрафные санкции за просрочку платежей по кредитам. Размер неустойки по ссудам, выданным начиная с 1 июля 2014 года, не может превышать 20% годовых, или 0,1% за каждый день нарушения обязательств. Как, отче наш…

Тем не менее, еще раз повторю: подписывайте кредитный договор, только если вы уверены в том, что все его условия вам понятны, если вы точно представляете, какие платежи, когда и в какой сумме вам необходимо будет произвести. Кредит — это договорные отношения, стороны которых соглашаются выполнять определенные обязанности добровольно, поэтому вся полнота ответственности лежит на заемщике и кредиторе. Важно, чтобы вы понимали, что средства на исполнение договорных обязательств у вас есть, а также были убеждены, что сможете погашать задолженность не только сейчас, но и в будущем.

А взять потребительский заём (не путать с кредитом!) можно в микрофинансовых организациях, кредитных потребительских кооперативах, сельскохозяйственных кооперативах и ломбардах. Условия займа могут сильно отличаться от условий кредита.