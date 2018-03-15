Россияне совершили операции с картами на 63,4 трлн рублей

Россияне в 2017 году совершили операции с картами на 63,4 трлн рублей

"Статистика прошлого года демонстрирует усиление тренда, который мы наблюдаем на протяжении последнего времени: количество и объем операций по снятию наличных с карт снижается. Одновременно растут транзакции по оплате товаров и услуг, в том числе совершаемые по картам "Мир", по которым почти 65% операций приходится именно на платежи", — отметила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова. Жители России в 2017 году совершили 24 млрд операций с картами на общую сумму 63,4 трлн рублей, говорится в сообщении Банка России

Аналитики ЦБ также отмечают снижение средней суммы операций до 902 рублей в 2017 году с 949 рублей годом ранее.

Всего на конец 2017 года в России было выпущено 271 млн платежных карт, что на 6% больше показателя прошлого года (254,7 млн).