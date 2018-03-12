Кому и насколько? Бюджетникам повысили зарплату

С декабря прошлого года, по данным СМИ, зарплаты бюджетников выросли в несколько раз. Портал Business FM выяснил у учителей, врачей и преподавателей вузов, действительно ли они стали получать больше.
Ранее о внезапном росте зарплат бюджетников сообщил РБК со ссылкой на сотрудников школ, больниц и вуза. Муниципальный депутат столичного района Якиманка, младший научный сотрудник МГУ Василий Дикарев заявил, что преподавателей даже удивила «необычайно высокая» надбавка.
По данным РБК, средние зарплаты врачей в России выросли почти на 16 тысяч рублей, до 72,4 тысячи рублей, заработок соцработников заработок увеличился на 26 процентов — до 32,2 тысячи рублей, а преподаватели вузов стали получать в среднем 77,2 тысячи рублей, на 21 процент больше, чем раньше. Опрошенные РБК эксперты связали рост зарплат с близостью президентских выборов и необходимостью выполнения майских указов.
Неназванная преподавательница МГУ подтвердила BFM, что зарплата выросла, но произошло это, по ее словам, после увеличения нагрузки.
«<…> Я, честно говоря, в бухгалтерии не спрашивала, с чем это было связано. Но та зарплата, которая приходит, я даже удивилась. Но у меня, в принципе, нагрузка выросла», — сказала она.
При этом учительница литературы из Москвы по имени Светлана сказала порталу, что «никаких особых надбавок зарплаты» в ее школе не было, но к 8 марту все учителя получили одинаковую премию.
Главврач 64-й московской горбольницы Ольга Шарапова пояснила, что рост зарплат связан со «значительным увеличением» по высокотехнологическим видам оказания медпомощи, также выросли тарифы на обязательное медицинское ПО и страховки. По ее словам, именно этот фактор дал главврачам возможность увеличивать зарплаты.
Подмосковный фельдшер, председатель независимого профсоюза работников скорой помощи Дмитрий Беляков рассказал, что в его сфере зарплаты выросли в среднем с 33 до 40 тысяч рублей. В Москве, по его данным, вместе с повышением зарплат снизили доплаты за работу по одному человеку и за ночные смены.
«В общем, за одно повысили, за другое понизили», — пояснил он.
Глава Минтруда Максим Топилин подтвердил, что врачи, ученые и преподаватели вузов в феврале получили увеличенные зарплаты в рамках исполнения майских указов.