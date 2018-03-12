Кому и насколько? Бюджетникам повысили зарплату

Кому и насколько? Бюджетники рассказали о новых зарплатах

С декабря прошлого года, по данным СМИ, зарплаты бюджетников выросли в несколько раз. Портал Business FM выяснил у учителей, врачей и преподавателей вузов, действительно ли они стали получать больше.

Ранее о внезапном росте зарплат бюджетников сообщил РБК со ссылкой на сотрудников школ, больниц и вуза. Муниципальный депутат столичного района Якиманка, младший научный сотрудник МГУ Василий Дикарев заявил, что преподавателей даже удивила «необычайно высокая» надбавка.

По данным РБК, средние зарплаты врачей в России выросли почти на 16 тысяч рублей, до 72,4 тысячи рублей, заработок соцработников заработок увеличился на 26 процентов — до 32,2 тысячи рублей, а преподаватели вузов стали получать в среднем 77,2 тысячи рублей, на 21 процент больше, чем раньше. Опрошенные РБК эксперты связали рост зарплат с близостью президентских выборов и необходимостью выполнения майских указов.

«<…> Я, честно говоря, в бухгалтерии не спрашивала, с чем это было связано. Но та зарплата, которая приходит, я даже удивилась. Но у меня, в принципе, нагрузка выросла», — сказала она. Неназванная преподавательница МГУ подтвердила BFM, что зарплата выросла, но произошло это, по ее словам, после увеличения нагрузки.

При этом учительница литературы из Москвы по имени Светлана сказала порталу, что «никаких особых надбавок зарплаты» в ее школе не было, но к 8 марту все учителя получили одинаковую премию.

Главврач 64-й московской горбольницы Ольга Шарапова пояснила, что рост зарплат связан со «значительным увеличением» по высокотехнологическим видам оказания медпомощи, также выросли тарифы на обязательное медицинское ПО и страховки. По ее словам, именно этот фактор дал главврачам возможность увеличивать зарплаты.

«В общем, за одно повысили, за другое понизили», — пояснил он. Подмосковный фельдшер, председатель независимого профсоюза работников скорой помощи Дмитрий Беляков рассказал, что в его сфере зарплаты выросли в среднем с 33 до 40 тысяч рублей. В Москве, по его данным, вместе с повышением зарплат снизили доплаты за работу по одному человеку и за ночные смены.