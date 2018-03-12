Бюджетникам неожиданно повысили зарплату. Кому и насколько?

Повышение зарплат бюджетникам. Некоторые сотрудники рассказали об окладах в три и даже в пять раз выше обычного. Министр труда Максим Топилин объяснил это выполнением майских указов.

«Действительно, зарплата стала выше, но я, честно говоря, в бухгалтерии не спрашивала, с чем это было связано. Но та зарплата, которая приходит, я даже удивилась. Но у меня, в принципе, нагрузка выросла, то есть мне так сложно сказать, что может, это было и с нагрузкой связано». Удивление, наверное, мягкое слово для того, что на днях испытали бюджетники. Как выяснил РБК , например, в МГУ зарплата у преподавателей выросла в два с половиной — три раза. А по другим данным — в пять раз. Причем, руководство ничего не объяснило, и выглядело это как чудо или подарок к выборам. Одна из преподавателей МГУ, которая просила не называть ее имени подтвердила Business FM , что жалованье выросло, но не только оно:

Позже министр труда Максим Топилин объяснил: это майские указы. За последние шесть лет было много сообщений, что они не выполняются в полном объеме. И Путин не раз подгонял чиновников. В итоге по большей части указы выполнены, зарплаты врачей, учителей и ученых повысили. Не всем успели к 2018 году, как обычно, запаздывали перечисления из бюджета. Но зато успели как раз к марту.

Это снимает главный вопрос, который наверняка задали себе удивленные бюджетники, проверив счет зарплатной карты: один раз или так будет всегда? Впрочем, повысили не всем.

Светлана, учительница литературы из Москвы: «Никаких особых надбавок, зарплаты и повышений в нашей школе, у нас, по крайней мере, я не заметила, и не было. На 8 Марта премию мы получили все, одинаково нас поздравили. Ну и все то же самое: та же самая зарплата. Ничего особого я не заметила, правда».

Владимир Путин , когда давал майские указы, не объяснил, на что их выполнять. Из центра, конечно, шли дотации, но основная тяжесть легла на плечи местных бюджетов. И тут старался кто как мог. Главврач 64-й Московской горбольницы Ольга Шарапова объясняет, что с этого года в Москве повысились тарифы ОМС. Соответственно, в больницы пришло больше денег, и врачам подняли зарплаты.

Ольга Шарапова, главврач 64-й Московской горбольницы: «Увеличивают стоимость услуги. Это по высоким технологиям произошло увеличение значительное, по высокотехнологическим видам оказания медицинской помощи, и по специализированной медицинской помощи, тоже увеличены тарифы на обязательное медицинское ПО, обязательное медицинское страхование. Это дает возможность каждому главному врачу увеличивать оплату труда».

Вместе с ростом жалованья бюджетники познали еще и все прелести бюрократии. Многих повышение познакомило с модным словом KPI, от которого теперь зависят доходы. И чтобы доказать эффективность, приходится постоянно писать отчеты о проделанной работе. Подмосковный фельдшер и председатель независимого профсоюза работников «скорой помощи» Дмитрий Беляков рассказывает, что в его Железнодорожном зарплату подняли еще осенью. В Москве у врачей «скорой» тоже подняли, но не совсем.

Дмитрий Беляков, фельдшер и председатель независимого профсоюза работников «скорой помощи»: «Ну, у нас зарплата повысилась чуток. Нормально. Более-менее. Было хуже. Раньше получал где-то 33, сейчас — где-то 40. А в Москве пересчитали зарплату — там было повышение окладов, но вместе с тем снизили доплаты за работу по одному человеку, снизили доплату за ночные. В общем, за одно повысили, за другое понизили».

Об этом говорят многие бюджетники: зарплата осталась прежней, но появились надбавки. А пока длились шесть лет, прибавилась выслуга или повысилась квалификация. Так что майские указы выполнились не только за счет простого «дали денег», но и старой доброй «усушки и утряски». Что же касается этих удивительных мартовских дней, то еще не все успели получить зарплату. Врач Дмитрий Беляков ждет ее 14 марта. До чуда или отсутствия такового осталось совсем чуть-чуть.