Названы самые доходные профессии для пенсии

Чтобы обеспечить себе безбедную старость, нужно выбрать правильную работу. К такому выводу пришло издание «Дни.ру» и составило список профессий в России, которые помогут заработать на большую пенсию.

Первыми в списке идут депутаты Госдумы , которые после трех лет службы народными избранниками могут рассчитывать на пенсию, равную 55% от «ежемесячного денежного вознаграждения депутата», а после 10 лет — на 75% от этого «вознаграждения». В 2017 году, средняя зарплата депутата Госдумы составляла около 360 тысяч рублей.

Экс-депутаты региональных парламентов могут также рассчитывать на повышенную пенсию, хотя и значительно меньше, чем коллег из Госдумы. Так, экс-депутат петербургского Законодательного собрания и экс-глава ГУВД Аркадий Крамарев рассказал, что ему начисляют пенсию порядка ста тысяч рублей с учетом почти 40-летнего стажа на госслужбе.

Судьи могут рассчитывать на пенсию в размере 80% от оклада судьи на соответствующей должности, если их стаж равен 20 годам, и 85%, если стаж больше 20 лет.

Тем временем, пенсионное законодательство продолжает ужесточаться. Для установления страховой пенсии в 2017 году необходимо было иметь 8 лет страхового (трудового) стажа и 11,4 пенсионных балла, в 2018 году — 9 лет стажа и 13,8 пенсионных балла. К 2024 году эти показатели вырастут до 15 лет и 30 баллов.

Средний размер страховой пенсии в России составляет 14075 рублей, у неработающих пенсионеров — 14329 рублей.

Рассчитывать на нее могут женщины, достигшие возраста 55 лет, и мужчины, достигшие возраста 60 лет.

Размер социальной пенсии в России — 9045 рублей. Она назначается на 5 лет позже страховой, то есть женщины могут получать социальную пенсию с 60 лет, мужчины — с 65 лет.