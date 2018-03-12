Латвия за рубежом привлекла огромное внимание. К сожалению, сообщения не хорошие

Каждый кризис — это также возможность. Возможность что-то изменить. В последние недели Латвия привлекла к себе огромное внимание международной прессы. К сожалению, сообщения не хорошие. Они ясно выражают одну мысль: Латвия не справилась с коррупцией и отмыванием денег через свои банки. Раскрыт известный на протяжении многих лет «секрет»: Латвия — центр отмывания денег между Востоком и Западом. Это суровое утверждение подрывает репутацию нашего государства, что, в свою очередь, отпугивает потенциальных инвесторов и замедляет развитие экономики в целом. Для улучшения общего (а не только нескольких банкиров) благосостояния мы должны кардинально изменить этот негативный имидж страны, усовершенствовав надзор за банками так, чтобы «грязные» деньги не пытались проникнуть в Европу через Латвию. Фактически это означает полный отказ от модели бизнеса, которая делает Латвию транзитной страной финансов между Востоком и Западом.

Белоруссии, После восстановления государственной независимости банковская система в Латвии была создана абсолютно заново. В начале законодательный надзор был слабым, и этим воспользовались многие, в том числе отдельные банки. С течением времени наша банковская система разделилась на две части: банки, которые в основном обслуживают местных жителей и предприятия, и банки, которые созданы с целью обслуживания клиентов третьих стран ( России Украины и других государств бывшего СССР). Разумеется, не все клиенты из третьих стран отмывают деньги, но в этом секторе риск намного выше. На это указывают также надзорные структуры. Отдельные банки именно этой группы получили наказание за нарушения, самое тяжелое из них — аннулирование лицензии.

Каковы приобретения и риски различных моделей банковского бизнеса? Один из аргументов в пользу банков, обслуживающих клиентов третьих стран: это как чистый «экспорт», а именно: деньги и прибыль поступают из-за границы. Это правда, но в основном цель этих денег не вхождение в народное хозяйство Латвии, а использование предлагаемых нами транзитных услуг, чтобы затем деньги, надежно легализованные, направить в другую страну ЕС . Это означает, что прибыль (ограниченная) остается только банку, а государству в целом пользы мало. Однако риск для Латвии очевиден: плохая слава, которую создает такая деятельность, отражается на каждом гражданине Латвии и на нашей экономике в целом. Позволять другим зарабатывать за счет сомнительных денег означает отпугивать желаемые инвестиции в другие отрасли народного хозяйства. Люди эмигрируют из Латвии в поисках работы, а если бы качественных инвестиций в экономику было больше, было бы больше и хорошо оплачиваемых рабочих мест.

Случай банка ABLV особо губителен для нашей репутации, потому что тяжелые обвинения в систематическом отмывании денег прозвучали со стороны США , а не латвийской структуры по контролю за банками — Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK). Если обвинения США являются обоснованными, это означает, что наша контролирующая банки структура не справляется со своими задачами. В Европе крупные банки, включая ABLV, контролирует также Европейский центральный банк во Франкфурте. Но согласно принятому в Европе порядку, отмывание денег контролирует каждая страна-член ЕС, у нас — FKTK. Случай Латвии вызвал широкую дискуссию во всех европейских институтах о том, как усовершенствовать надзор за банками, чтобы «слабые» контролеры не могли допустить наплыв грязных денег в европейскую банковскую систему.

Пока в Европе будут дискутировать, как улучшить систему в целом, мы должны действовать немедленно. Во-первых, нужно провести полный аудит деятельности FKTK, чтобы понять, что имело место —неспособность или нежелание действовать с целью приостановить отмывание денег в отдельных банках. Во-вторых, со стороны правительства должен прозвучать ясный сигнал, что Латвия больше не будет центром транзита денег с Востока на Запад. Латвии нужны качественные инвестиции в экономику в целом. Сомнительный банковский транзитный бизнес препятствует таким инвестициям. Риск подрыва репутации слишком велик. Необходимо действовать.