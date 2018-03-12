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Вкладчики ликвидированных банков обратились к Путину
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Вкладчики ликвидированных банков обратились к Путину 

Lenta.ru 12 марта 2018
Фото: Даниил Иванов / «Коммерсантъ»
Союз вкладчиков России подготовил обращение на имя президента РФ Владимира Путина от вкладчиков банка «Югра» и других ликвидированных банков, не согласных с действиями Центробанка (ЦБ) и Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и требующих отменить отзыв лицензий у частных кредитных организаций. Под обращением подписались 25 тысяч человек. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление представителя Союза вкладчиков Иннокентия Мельникова.
Издание отмечает, что обращение в феврале уже направлялось в администрацию президента. Тогда под ним было около 20 тысяч подписей, но к моменту подачи не все письма из регионов успели дойти почтой и часть подписей оказалась отбракованной.
По словам представителя Союза вкладчиков, часть подписей пришлось перерегистрировать заново, а новые были получены на прошлой неделе.
Сбор подписей был начат 5 февраля. В Союзе вкладчиков тогда отмечали, что недовольство организации вызвало, в частности, то, что АСВ «массово подает в суд на граждан, снявших свои деньги со счета незадолго до краха банка». Подписавшиеся под обращением просят президента разобраться в ситуации.
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