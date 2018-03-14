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Названа минимальная цена обеда в России
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Delivery Club назвал минимальную цену обеда в России 

RB.ru 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Сервис по доставке еды Delivery Club подсчитал стоимость стандартного обеда из трех блюд для российских городов. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты исследования.
В стандартный обед входят три блюда: борщ, салат оливье и картофельное пюре с котлетой либо блюдом из курицы.
Результаты показали, что самые дешевые готовые обеды в Перми, где стоимость набора из трех блюд составляет 169 рублей. В Санкт-Петербурге почти такая же цена — 170 рублей. Третье место занимает Москва, где обед обойдется в 175 рублей. Низкая стоимость готовых обедов в столицах объясняется наличием большого количества ресторанов разных ценовых категорий, в том числе эконом.
Пятерку городов с самыми дешевыми обедами замыкают Воронеж (176 рублей) и Пенза (195 рублей).
Самые дорогие обеды в Тюмени (605 рублей), что почти в три раза дороже, чем в Перми. Примерно также стоит обед из трех блюд в Краснодаре (600 рублей). В пятерку городов с самими дорогими «эталонными» обедами также входят Красноярск (520 рублей), Ярославль (515 рублей) и Самара (475 рублей).
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