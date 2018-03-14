Названа минимальная цена обеда в России

Delivery Club назвал минимальную цену обеда в России

Сервис по доставке еды Delivery Club подсчитал стоимость стандартного обеда из трех блюд для российских городов. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты исследования.

В стандартный обед входят три блюда: борщ, салат оливье и картофельное пюре с котлетой либо блюдом из курицы.

Результаты показали, что самые дешевые готовые обеды в Перми , где стоимость набора из трех блюд составляет 169 рублей. В Санкт-Петербурге почти такая же цена — 170 рублей. Третье место занимает Москва , где обед обойдется в 175 рублей. Низкая стоимость готовых обедов в столицах объясняется наличием большого количества ресторанов разных ценовых категорий, в том числе эконом.

Пятерку городов с самыми дешевыми обедами замыкают Воронеж (176 рублей) и Пенза (195 рублей).