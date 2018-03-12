Почти половина россиян столкнулась с блокировкой карт

Большинство россиян (51 процент), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что им не знакома проблема блокировки карт.

Респондентов попросили ответить на такой вопрос: «Вы сталкивались с проблемой блокировки карт?».

Немногим меньше опрошенных — 49 процентов — заявили, что с такой проблемой им довелось столкнуться.

Всего в опросе приняли участие 4790 человек.

Ранее портал Business FM сообщил, что предприниматели стали чаще жаловаться на блокировку карт Сбербанком . По данным BFM, это происходит в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.