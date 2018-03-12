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Почти половина россиян столкнулась с блокировкой карт
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Почти половина россиян столкнулась с блокировкой карт 

Рамблер 12 марта 2018
Фото: ТАСС
Большинство россиян (51 процент), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что им не знакома проблема блокировки карт.
Респондентов попросили ответить на такой вопрос: «Вы сталкивались с проблемой блокировки карт?».
Немногим меньше опрошенных — 49 процентов — заявили, что с такой проблемой им довелось столкнуться.
Всего в опросе приняли участие 4790 человек.
Ранее портал Business FM сообщил, что предприниматели стали чаще жаловаться на блокировку карт Сбербанком. По данным BFM, это происходит в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
В самой финансовой организации заявили, что не зафиксировали рост числа жалоб на блокировку карт физлиц. По словам представителей банка, при выявлении сомнительных операций они руководствуются критериями, установленными Центробанком, а также используют автоматизированные методы контроля операций. Клиентам посоветовали сотрудничать «по возникающим вопросам и возвращаться с пояснениями и документами», чтобы не получать отказов в совершении операций.
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