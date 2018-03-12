Кремль прокомментировал повышение зарплат бюджетникам

«Рост зарплат — это не сиюминутный процесс, как вы знаете, это первое. Существуют решения, которые принимались в течение последнего года или даже в течение последних нескольких лет, это второе», — передает РИА «Новости» ответ Пескова на просьбу прокомментировать информацию о том, что якобы есть взаимосвязь роста зарплат бюджетников и выборов президента. Повышение зарплат бюджетников — не сиюминутный процесс, такие решения принимались в течение последних нескольких лет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

«А в-третьих, конечно же, я не могу ничего говорить о росте зарплат в конкретных образовательных учреждениях, лучше позвоните туда и спросите, с чем это связано», — сказал пресс-секретарь российского лидера. При этом он отметил, что рост зарплат не всегда проходит такими темпами, которыми бы хотелось.