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Кремль прокомментировал повышение зарплат бюджетникам
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Кремль прокомментировал повышение зарплат бюджетникам 

Деловая газета «Взгляд» 12 марта 2018
Фото: РИА Новости
Повышение зарплат бюджетников — не сиюминутный процесс, такие решения принимались в течение последних нескольких лет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Рост зарплат — это не сиюминутный процесс, как вы знаете, это первое. Существуют решения, которые принимались в течение последнего года или даже в течение последних нескольких лет, это второе», — передает РИА «Новости» ответ Пескова на просьбу прокомментировать информацию о том, что якобы есть взаимосвязь роста зарплат бюджетников и выборов президента.
«А в-третьих, конечно же, я не могу ничего говорить о росте зарплат в конкретных образовательных учреждениях, лучше позвоните туда и спросите, с чем это связано», — сказал пресс-секретарь российского лидера. При этом он отметил, что рост зарплат не всегда проходит такими темпами, которыми бы хотелось.
Напомним, ранее в понедельник министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что существенное повышение зарплат российских бюджетников связано с достижением показателей, заложенных в «майских указах».
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