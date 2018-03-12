Потребительские расходы в Британии упали в феврале

Британские потребители продолжили затягивать свои пояса в феврале, что означает самое слабое начало года за 6 лет и указывает на рост перспектив замедления британской экономики в первом квартале года, согласно данным платежной компании Visa

"Рост расходов на жизнь, низкий рост заработной платы и относительно подавленное доверие потребителей, вероятно, играют определенную роль в текущем сокращении расходов домашних хозяйств", — сказала Аннабель Файддес, экономист компании IHS Markit, которая собрала данные для Visa. Visa заявила, что потребительские расходы, скорректированные с учетом инфляции, в феврале в Британии снизились на 1,1% по сравнению с предыдущим годом, в январе потребительские расходы сократились на 1,2%.

Британская инфляция достигла наивысшей отметки за последние пять лет в ноябре, что было вызвано резким увеличением стоимости импорта после того, как фунт упал после голосования в июне 2016 года о выходе из состава ЕС

В течение прошлого года Британия перешла из самой быстрорастущей крупной передовой экономики к самой медленно растущей, так как потребительские расходы замедлились, а предприятия сдерживали инвестиции, в то время как условия ухода Великобритании из Европейского союза в марте 2019 года остаются неясными.

Ранее Национальный институт экономических и социальных исследований (NIESR) заявил, что квартальный рост экономики снизился до 0,3% с 0,4% в конце 2017 года и что недавняя необычно снежная погода может нанести дальнейший удар по росту.

"Поскольку мы заглядываем в будущее в марте, потребительские расходы рискуют показать один из худших результатов в первом квартале", — сказал главный коммерческий директор Visa Марк Антипоф.