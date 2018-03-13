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Хозяев арендных квартир предложили освободить от налогов
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Хозяев арендных квартир предложили освободить от налогов 

dom.lenta.ru 13 марта 2018
Фото: ТАСС
На сайте «Российская общественная инициатива» опубликовано предложение освободить владельцев недвижимости от налога на доход от сдачи жилья для проживания граждан. Инициатива № 74Ф4043 будет направлена в экспертную группу федерального уровня для принятия решения о мерах по ее реализации, если наберет 100 тысяч голосов.
Авторы инициативы предлагают внести изменения в статью 220 Налогового кодекса и освободить от налогообложения НДФЛ доходы от сдачи жилья в аренду для проживания граждан. В качестве практических результатов данной меры называются снижение цен на съемное жилье, вывод рынка из тени и повышение уровня безопасности.
«Многие сдают жилье нелегально, опасаясь за то, что их заставят платить налоги и штрафы, при этом скрывают преступников. Это отрицательно сказывается на общей безопасности. При этом уровень собираемости очень низкий — по отзывам налоговиков, один-два процента, — а также затратный по трудоресурсам проверяющих», — говорится в пояснении к инициативе.
По данным заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Натальи Сергуниной, владельцы московских квартир, сдаваемых в аренду, за 2017 год внесли в бюджет города порядка 1,34 миллиарда рублей налоговых платежей. Это на 20 процентов больше, чем в 2016-м.
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