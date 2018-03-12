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В Петербурге заработал новый сервис такси, где цену за поездку назначают пассажиры
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В Петербурге заработал новый сервис такси, где цену за поездку назначают пассажиры 

Собака 12 марта 2018
Фото: Собака
В Петербурге заработал новый агрегатор такси, в котором цену за поездку может назначать пассажир, передает «Коммерсант». Сервис inDriver родом из Якутска и позиционирует себя как лоукостер на рынке перевозок. Он работает уже в более чем 70 городах России и СНГ.
Система работает так: клиент указывает в приложении сумму, которую готов заплатить за поездку, а водители, которых устраивает предложенная «ставка», выполняют заказ. Примечательно, что если клиент предлагает за поездку меньше 200 рублей, то сервис предлагает воспользоваться другими агрегаторами — inDriver специализируется на средних и дальних поездках.
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