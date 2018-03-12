Минтруд объяснил резкое повышение зарплат бюджетников

Повышение зарплат бюджетникам связано с выполнением майских указов президента. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.
«Вышли на нормальное исполнение указов начиная с января, как и должно быть… В прошлом году по этим категориям, по которым должно было быть 200%, мы должны были достичь в четвертом квартале около 180%», — цитируют министра РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что решение о повышении зарплат бюджетникам не было сиюминутным, а прорабатывалось не один год.
«Рост зарплат — это не сиюминутный процесс, как вы знаете», — сказал Песков.