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Минтруд объяснил резкое повышение зарплат бюджетников
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Топилин объяснил резкий рост зарплат бюджетников 

Рамблер 12 марта 2018
Фото: РИА Новости
Повышение зарплат бюджетникам связано с выполнением майских указов президента. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.
«Вышли на нормальное исполнение указов начиная с января, как и должно быть… В прошлом году по этим категориям, по которым должно было быть 200%, мы должны были достичь в четвертом квартале около 180%», — цитируют министра РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что решение о повышении зарплат бюджетникам не было сиюминутным, а прорабатывалось не один год.
«Рост зарплат — это не сиюминутный процесс, как вы знаете», — сказал Песков.
Ранее издание РБК сообщило, что бюджетникам резко повысили зарплаты. Так, зарплаты преподавателей МГУ выросли в 2,5-3 раза больше. Как считает РБК, увеличение произошло после того, как Путин объявил о желании баллотироваться на выборах президента в 2018 году.
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