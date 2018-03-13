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Авиакомпании и РЖД начали весенние распродажи
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Авиакомпании и РЖД начали весенние распродажи 

РИА Новости 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
Холдинг "РЖД" открыл продажу билетов для школьников на летний сезон 2018 года со скидкой 50%, Air Baltic и Nordica проводят распродажу, а Royal Air Maroc и Utair запускают новые рейсы.
Уже сегодня по акции в кассах РЖД и на официальном сайте можно приобрести детские билеты со скидкой на проезд в плацкартные, общие и вагоны с местами для сидения.
Условия распространяются на проезд в период с 1 июня по 31 августа для детей от 10 до 17 лет включительно. Также с 25 мая по 1 июня и с 25 августа по 1 сентября 2018 года 50% скидка действует на детский проезд в купейных вагонах.
Сегодня еще можно успеть купить билеты авиакомпании Air Baltic cо скидкой на вылеты с 29 марта более, чем по 30 направлениям в том числе и из Москвы. Стоимость билетов начинается с 65 евро.
До 14 марта включительно эстонская авиакомпания Nordica проводит распродажу на прямые рейсы из Таллина по 21 направлению, в том числе Санкт-Петербург, Киев, Берлин.
Цены стартуют от 40 евро. Большинство билетов по акции — на полеты с марта по декабрь текущего года, как из Таллина, так и в Таллин.
С 26 марта национальная авиакомпания Марокко Royal Air Maroc открывает полеты из Москвы (Домодедово) в Касабланку.
Рейсы планируются трижды в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. В период проведения Чемпионата мира по футболу (с 14 июня по 15 июля) рейсы будут ежедневными.
Также к Чемпионату мира авиакомпания Utair запустит новые рейсы на юг России.
Самолеты перевозчика будут летать в Анапу из Москвы, Нижневартовска, Сургута и Уфы. В Геленджик — из Москвы и Сургута, а в Краснодар — из Москвы, Нижневартовска, Сочи, Сургута и Тюмени.
В Сочи с пересадкой в Минеральных Водах можно долететь из Краснодара, Москвы, Нижневартовска, Сургута и Тюмени. Из Волгограда откроют прямые рейсы до Самары и Краснодара.
На этой неделе также стало известно, что к концу 2018 года российский лоукостер "Победа" планирует оборудовать все свои самолеты мультимедийными развлекательными системами.
Они позволят пассажиру в полете смотреть фильмы, клипы, слушать музыку, играть и покупать товары через онлайн магазин.
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