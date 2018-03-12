Предприниматели массово жалуются на Сбербанк

Блокировка карт Сбербанком — как бизнесу снизить риски?

Все чаще предприниматели стали сталкиваться с проблемой блокировки карт. Банк объясняет это борьбой с легализацией доходов и финансированием терроризма.

Предприниматели жалуются, что Сбербанк стал чаще блокировать карты в рамках борьбы с легализацией доходов и финансированием терроризма. Чтобы разблокировать карту банк просит в семидневный срок предоставить документы, которые подтверждают экономический смысл операций по карте, но и после этого может отказать. Предприниматели рассказали Business FM , как они снижают такие риски.

Индивидуальный предприниматель отправил деньги на свой счет физлица в Сбербанке. Он получил уведомление о том, что его карта заблокирована и просьбу в семидневный срок пояснить экономический смысл этих операций. Когда договора и счета были предоставлены, банк ему отказал в разблокировке карты. Такую историю своего знакомого рассказал Business FM автор Telegram-канала «Финсайд» Олег Анисимов , и это не единичный случай.

Олег Анисимов, автор Telegram-канала «Финсайд»

«Как он потом выяснил, возможно, потому что там не были приложены акты о выполненных работах, которые представляют собой формальные документы. Какой-то новый тренд со стороны Сбербанка, другие банки так не делают. По крайней мере, если у них возникает ситуация, когда они не доверяют тому или иному платежу, они запрашивают документы, но сразу карту не блокируют. Это все-таки довольно жесткий поступок».

Многие предприниматели знают повышенные требования госбанка и стараются снизить этот риск. О своем опыте рассказал предприниматель Эльдар из Ростова.

Эльдар, предприниматель

«Чтобы проблемы себе и партнерам не создавать, открыли в Альфа-Банке счет для ИП и тут же сделали карточку для физлица. Когда нужны были деньги на счет физлица, ни с какими ограничениями не сталкивались. Хотя суммы складывались в миллионы рублей. Проблем не было никаких. Ребята, кто Сбербанком пользовался, «Центр-инвестом» — на юге у нас такой банк есть — им тяжелее было в некоторых моментах. Обоснования у нас ни разу в «Альфе» не потребовали, почему выводим со своего счета ИП на свой счет физлица».

В рамках 115 ФЗ банк имеет право запросить любые документы для проверки движений по счету. И индивидуальные предприниматели — не исключение. При том, что в рамках законодательства, ИП, в отличие от ООО, может распоряжаться своими деньгами в полной мере. Как если бы это был личный кошелек человека. Но все-таки более корректно переводить деньги на свой личный счет со счета ИП, а потом их там уже снимать при необходимости, и тут приходится выбирать, какой риск на себя принимать, говорит генеральный директор коммуникационного агентства Cross Media Solutions Олег Капранов

Олег Капранов, генеральный директор коммуникационного агентства Cross Media Solutions

«Риск, как правило, очень простой. Либо идешь в крупный государственный или окологосударственный банк и принимаешь на себя все риски, связанные с повышенным контролем, с возможностью безакцептного списания денег со счета по исполнительному листу, без твоего ведома. Либо идешь в какие-то небольшие банки, типа «Точки», «Модуля» и прочих, которые заточены под работу с индивидуальными предпринимателями, но при этом ты берешь на себя те риски, которые, допустим, есть у любого человека, пользующегося небольшим банком. То есть то, что у него будет отозвана лицензия или что-нибудь произойдет такое нехорошее, и просто потеряешь все свои деньги».

Предприниматели, которые недооценивают эти риски, могут неожиданно остаться без доступных средств.