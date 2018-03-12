Как организовать бюджетную поездку: 5 туристических хитростей

Как организовать поездку для двоих взрослых с ребенком, рассказали специалисты онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru.

Правило № 1. Бронируйте семейный отдых заранее

Причем не просто за месяц или полтора, а за несколько месяцев. То есть выбирать тур на лето лучше в конце зимы. Конечно, многие туристы питают иллюзию, что сумеют поймать «горящий тур», но такая возможность очень мала.

Большинство «горящих туров» появляется в визовые страны, а значит, в паспорте необходимо иметь открытый «шенген».

На популярных безвизовых направлениях, таких как Турция Кипр или Тунис , «горящие туры» если и встречаются, то не в те отели, где можно устроить себе отпуск мечты.

Судите сами: все лучшее разбирают сразу, а цены снижаются на невостребованные предложения. Поэтому если хотите устроить для себя и ребенка хороший отдых, то бронировать тур надо заранее.

В этом случае можно найти комфортный отель по приемлемой стоимости с идеальным соотношением цена/качество. Ближе к дате поездки такие предложения только дорожают.

Правило № 2. Платите частями, если не можете сразу

Не экономьте там, где можно не экономить. Многие подыскивают недорогие варианты отдыха лишь потому, что не могут единовременно заплатить за отдых необходимую сумму. При этом если разбить платеж на несколько частей, то проблем с оплатой не возникнет.

Например, самостоятельные туристы делают так: в один месяц они покупают недорогие авиабилеты, во второй — бронируют отели, а в третий — летят на отдых, и у них с собой еще остаются деньги на повседневные траты.

В случае с покупкой тура можно взять беспроцентную рассрочку. Такую услугу многие сервисы предоставляют онлайн.

Выплаты можно растянуть хоть на год, но тогда придется платить проценты, а вот если расплатиться за тур в течение 50 дней, то ничего переплачивать не придется.

Правило № 3. Пользуйтесь календарем низких цен Подобная опция есть практически у всех онлайн-сервисов по бронированию и продаже туров. Вы просто смотрите, в какие дни интересующего вас месяца самая низкая цена на туры. И дальше выясняете, сколько будет стоить именно ваш семейный отдых в зависимости от уровня отеля и питания.

К примеру, можно посмотреть самые низкие цены на недельные туры в июне 2018 года для двух взрослых и одного ребенка от 2 до 11 лет с включенными перелетом и проживанием. Тур в Сочи , если его бронировать сейчас, обойдется на семью в сумму от 34 000 рублей, в Турцию — от 40 000 рублей, в Грецию — от 52 000 рублей, на Кипр — от 60 000 рублей, в Тунис — от 56 000 рублей, в Испанию — от 64 000 рублей, в Италию — от 66 000 рублей.

Календарь низких цен помогает определиться с датами отпуска, особенно на этапах раннего бронирования.

Правило № 4. Рассчитайте траты во время отдыха

Пожалуй, один из главных кошмаров любого туриста — это оказаться на отдыхе без средств или в условиях очень жесткой экономии. Причем иногда люди попадают в подобные ситуации по незнанию.

Например, самый недорогой тур на семью с ребенком на Мальдивы с вылетом в июне стоит от 167 000 рублей — с завтраками. Многие привыкли, что еду можно найти в местных магазинах и на этом сэкономить, поэтому тратят почти все средства на покупку тура, а с собой берут немного денег на сувениры. Проблема в том, что на Мальдивах просто нет продуктовых магазинов, поэтому питаться там можно исключительно в ресторанах.

В результате отдыхать на райском острове придется впроголодь либо занимать где-то приличную сумму.

Может быть и противоположная ситуация. Например, за 44 000 рублей сейчас можно забронировать недельный тур в Турцию на семью с ребенком — с перелетом, проживанием в отеле 3* и питанием по системе «все включено». Давайте представим, что с собой семья берет еще 20 000 рублей, но эти деньги так и не тратит, поскольку за питание платить не надо, а экскурсии и развлечения, как выясняется, не вызывают интереса: моря оказывается более чем достаточно.

А вот если бы эти дополнительные деньги были изначально потрачены на тур, то всего за 56 000 рублей можно было бы устроить королевский отдых в отеле 5* с той же системой «все включено» — и впечатлений было бы значительно больше.

Правило № 5. Учитывайте стоимость визы

Греция может казаться привлекательной по ценам, но если у вас нет визы, то на ее оформление придется потратиться. В среднем туроператоры берут за оформление «шенгена» по 5000 рублей за каждый паспорт, поэтому прибавьте к цене тура для троих еще 15 000 рублей и сравните получившуюся стоимость с предложениями на популярных безвизовых направлениях, таких как Тунис, Кипр и Турция.

Можно также рассмотреть и Сочи с Крымом , но на наших курортах придется дополнительно тратить деньги на питание: система «все включено» в России только развивается. В отелях Италии и Испании тоже, как правило, предоставляются только завтраки, а ужины оплачиваются отдельно на месте, поэтому общая стоимость отдыха в этих странах будет значительно выше, чем в безвизовых.

Система «все включено» распространена и в Болгарии , такой отдых обойдется на семью в 55 000 рублей, но и сюда тоже придется оформлять визу, пусть и не «шенген».

И все же главным фактором при выборе места для отпуска должно быть внутреннее желание отправиться на «тот самый» курорт, даже если высокое мнение о нем сложилось лишь по красивой картинке.

Цены действительны на момент публикации.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!