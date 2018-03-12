Банки свернут выдачу кредитов ряду заемщиков

С 1 мая банки свернут выдачу кредитов наиболее рискованным заемщикам

Сейчас повышенные коэффициенты риска варьируются в диапазоне от 1,1 до 6,0, они применяются при полной стоимости кредита (ПСК) свыше 20 процентов (чем выше ставка, тем больше коэффициент) и учитываются при расчете достаточности капитала банка (Н1). Проект указания Банка России предполагает снижение нижней границы до 15 процентов (и, соответственно, диапазона всех групп шкалы коэффициентов на 5 п.п.), чтобы сохранить прежний уровень регулятивных требований в условиях смягчения параметров денежно-кредитной политики.

Аналогичным образом (с 25 до 20 процентов) Банк России сдвигал нижнюю границу год назад, в результате доля выдач кредитов с высокой ПСК (30-35 процентов) сократилась с 25 до 10 процентов, а часть "рискованных" заемщиков, которых банки были готовы кредитовать только под такие ставки, ушла в МФО. О дальнейшем пересмотре шкалы зампред Банка России Василий Поздышев говорил в ноябре: объем кредитования физлиц растет гораздо быстрее, чем предприятий, Банк России хотел бы более сбалансированного роста активов, отмечал он. Долговая нагрузка населения находится на относительно высоком уровне, это требует сохранения сдерживающей политики в сегменте необеспеченного кредитования, объяснил сейчас регулятор свои действия.

Снижение стоимости фондирования (с марта 2017 года ключевая ставка снижена на 2,5 п.п.) позволило банкам опустить ставки по потребкредитам. Годовые темпы роста потребкредитования вышли на двузначные уровни (11,5 процента по итогам января), вероятно, они сохранятся в течение всего года, говорит эксперт Аналитического центра при Правительстве РФ Даниил Наметкин. Как отмечает Банк России, при более низкой стоимости привлеченных средств тот же уровень ПСК отражает теперь более высокий кредитный риск заемщика.

С учетом этого после 1 мая уровень регулятивных требований останется прежним, влияние изменений в шкале коэффициентов риска на кредитование будет достаточно ограниченным, считает Даниил Наметкин. В первую очередь это коснется наиболее рискованных кредитов: самые высокие коэффициенты (3х и 6х) будут применяться теперь к кредитам со ставкой от 30 и 35 процентов соответственно.

Обычно ставка по кредиту тем выше, чем выше ожидаемые банком риски невозврата. Новые коэффициенты заставят сокращать высокорискованное кредитование, что особенно актуально для банков с небольшим запасом достаточности капитала от минимального уровня, говорит младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Вячеслав Путиловский. Фактически, по его словам, subprime клиенты банков выдавливаются таким способом в МФО. При высоких рисках и сниженных ставках банкам нет смысла выдавать значительный объем кредитов.

Предлагаемые меры в целом позитивны для заемщиков, поскольку приведут к некоторому снижению ставок, считает директор группы банковских рейтингов АКРА Александр Проклов . От банков, занимающихся необеспеченным потребительским кредитованием, решение Банка России потребует более осторожной политики кредитования, ужесточения риск-менеджмента, в результате темпы роста потребительского кредитования, вероятно, снизятся.

До 1 мая банки ужесточат требования к заемщикам и одновременно сократят ставки по кредитам. Есть опасность дальнейшего сокращения банковской маржи, к чему особенно чувствительны банки, вынужденные списывать большие объемы просроченных и невозвратных кредитов, что сейчас происходит именно из-за высокой разницы между стоимостью привлечения и размещения средств, отмечает Путиловский.