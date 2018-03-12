Всем «Миром»

Специалисты сервиса путешествий Туту.ру провели анализ платежей, которые посетители произвели на портале в 2017 году. Оказалось, что доля заказов, оплаченных с помощью национальной карты «Мир», постоянно росла.

Путешествуй с «Миром»

Карты «Мир» все активнее проникают в повседневную жизнь россиян. По последним данным Национальной системы платежных карт (НСПК — оператор платежной системы «Мир»), в России эмитировано более 31 млн национальных карт: это свыше одной десятой части от общей эмиссии банковских карт в стране.

В 2017 году национальным пластиком все чаще расплачивались не только в магазинах, но и при покупке туров, билетов, а также за проживание в гостиницах. Об этом свидетельствует статистика сервиса Туту.ру, которая имеется в распоряжении Банки.ру

К концу прошлого года картой «Мир» на сервисе Туту.ру был оплачен почти каждый двадцатый заказ.

В Туту.ру отмечают резкий рост использования национального пластика с июля 2017 года. Напомним, именно тогда начался первый этап массового перевода бюджетников на карты «Мир».

По итогам 2017 года на карты «Мир» приходилась доля уже в 5,5%.

Новость

QIWI, В целом за прошедший год на Туту.ру банковской картой был оплачен практически каждый заказ (98,8% от общего количества). Отметим, что среди других способов оплаты на сайте заявлены PayPal «Яндекс. Деньги» и WebMoney. При этом доля заказов, оплаченных с помощью банковских карт, достаточно высока на портале уже несколько лет, тем не менее она растет четвертый год подряд. Так, в 2014 году картами расплачивались 96% посетителей сервиса.

Ожидаемо, что в 2017 году почти все посетители Туту.ру использовали для оплаты карты, эмитированные именно российскими банками. Это верно в 97,8% случаев.

Сервис путешествий Туту.ру позволяет выбрать и оплатить автобусные, авиа— и железнодорожные билеты, гостиницы и туры как по России, так и за рубеж.

«Мы считаем и видим, что доля карт «Мир» в будущем продолжит рост. Эту тенденцию можно связать с большим бюджетным сектором в нашей стране, который активно пользуется картами отечественной платежной системы . Разумеется, бюджетников среди наших клиентов немало. Кроме того, карты «Мир» все чаще появляются и у людей, не занятых в бюджетной сфере», — говорит представитель Туту.ру Тимур Юсупов.

Полуостров чудный

Как отмечают опрошенные Банки.ру эксперты, рост доли карт «Мир», используемых при оплате тревел-расходов, мог произойти в том числе в связи с ростом популярности Крымского полуострова как туристического направления.

Это косвенно доказывает и статистика Туту.ру. По данным сервиса, среди внутренних перелетов в 2017 году самым популярным направлением, действительно, были перелеты из Москвы Крым . На них приходится 7,2% от общего числа проданных по России авиабилетов. Полуостров продолжает удерживать лидерство, несмотря на снижение доли почти на два процентных пункта за прошедший год.

РНКБ , одном из крупнейших банков на Крымском полуострове, Банки.ру рассказали, что количество трансакций по картам «Мир», эмитированным этой кредитной организацией, постоянно увеличивается. Оборот по картам «Мир», выпущенным РНКБ, в 2017-м также увеличился — в 2,4 раза по сравнению с 2016 годом. Отметим, что РНКБ эмитирует только карты «Мир».

Кроме этого, РНКБ как эквайер отмечает увеличение спроса торгово-сервисных предприятий в Крыму на установку платежных терминалов. В 2017 году сеть POS-терминалов РНКБ была увеличена на 56% и составила более 10 тыс. POS-терминалов.

«Расчеты происходят во всех категориях ТСП, наибольшее количество трансакций по картам «Мир» РНКБ проходит в продуктовых магазинах, АЗС, аптеках, магазинах бытовой химии, ресторанах, кафе и барах. По оборотам на первом месте продуктовые магазины, на втором — АЗС, третье место занимает бытовая техника, четвертое — одежда и обувь», — указали в пресс-службе РНКБ.

Россию — в массы

К слову, отдых в России в принципе становится все более популярным у наших соотечественников.

Согласно данным опроса компании MARC, проведенного по заказу НСПК, в 2017 году большинство россиян планировали провести отпуск в России, и только 22% ответили, что планируют поездку за рубеж. Путешественники-патриоты в большинстве своем выбирают для изучения курорты Южного федерального округа. Среди фаворитов — Сочи Анапа . Также практически каждый второй россиянин (41% опрошенных) отмечает, что готов провести свой отпуск в Крыму, а каждый пятый (22%) — на озере Байкал.

По мнению экспертов, отдых в России становится все более популярным по двум главным причинам. Во-первых, отпуск в родной стране все более выгоден россиянам — из-за роста курса доллара растет стоимость зарубежных поездок, начиная от покупки билетов и брони гостиницы и заканчивая заказом экскурсий. Во-вторых, отдыхать в России модно. В последние годы наблюдается все более заметный тренд на путешествия «в глубинку».

Сотрудники туристических агентств рассказывают, что медленно, но верно растет количество так называемых экстремальных путешествий по нашей стране. Жителей России все больше интересуют сплавы на байдарке по реке, палаточный отдых, пешие многодневные туры по горам и одно-двухдневные прогулки на лошадях. В связи с климатическими особенностями России основной спрос на такие путешествия приходится на теплые сезоны.

«В целом здоровый образ жизни сейчас в тренде, — рассказывает один туроператор на правах анонимности. — Причем в горы лезут и на лыжи становятся те, кто до этого спортом особо не увлекался. Много заказов на активный отдых по России мы получаем от офисных работников, топ-менеджеров. Нередко компании заказывают даже корпоративный спортивный тимбилдинг на выходные в одном из регионов России, где никогда до этого не были».

Карта — друг человека

В НСПК отмечают: растет проникновение не только «Мира», но и в целом банковских карт в нашей стране.

Уже более чем для трех четвертей россиян (свыше 70% опрошенных) оплата картой является повседневной практикой. При этом треть россиян отмечают, что будничные покупки им удобнее оплачивать именно картой, а не наличными. Еще 40% респондентов указывают, что карту и наличные при ежедневных расходах они используют наравне. Таковы результаты опроса MARC, проведенного по заказу НСПК.

По данным того же опроса, для 53% россиян, путешествующих за рубеж, предпочтительнее расплачиваться только или чаще наличными. Картой «Мир» также можно расплачиваться за границей. Для этого необходимо взять с собой кобейджинговую карту. Кобейджинговая карта — это, по сути, коллаборация двух платежных систем. В России трансакции по такой карте будет «курировать» НСПК, а за рубежом — американская Mastercard («Мир — Maestro»), японская JCB («Мир — JCB») или китайская China UnionPay («Мир — UnionPay»). Обсуждается запуск в будущем карты «Мир — Visa ».

«Клиенты стали чаще использовать карту «Мир» для безналичных расчетов. По нашим данным, наиболее активно этот продукт применяется при оплате покупок в торговых сетях, — говорит старший вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продуктов ВТБ Юлия Деменюк . — Популярность национальной карты растет благодаря полностью раскрытой инфраструктуре приема на территории РФ. Еще один фактор, способствующий росту интереса, — программа лояльности, позволяющая одновременно получать бонусы от банка и от партнеров НСПК. Например, клиенты ВТБ имеют возможность участвовать в кешбэк-сервисе платежной системы «Мир» и одновременно получать вознаграждение по «Мультикарте». Благодаря такому сочетанию факторов на сегодняшний день программа лояльности для владельцев карт «Мир» является одной из самых выгодных на рынке».

Новость

«Мы отмечаем, что число трансакций и обороты по картам «Мир» клиентов Бинбанка сейчас также растут по сравнению с 2017 годом. Наибольшая активность наблюдается в таких категориях, как «продукты питания», «авто» и «путешествия». Этому способствует несколько факторов: рост популярности карты «Мир» у российских граждан (мы видим это по динамике спроса), развивающаяся программа лояльности от НСПК, а также привлекательные скидки для держателей карт. Что касается роста трансакционной активности именно в категории «путешествия», то мы связываем это с популяризацией внутреннего туризма в России», — комментирует начальник аналитического управления Бинбанка Александр Свиридов

Банк «Русский Стандарт» проанализировал изменения покупательской активности россиян и динамику среднего чека по картам «Мир» в конце 2016-го и в конце 2017 годов (по данным своей эквайринговой сети) и поделился полученными цифрами с Банки.ру.

Среди сегментов с самыми большими тратами россиян по картам «Мир» в 2016 году выделялись «ретейл», «рестораны» (включая «фастфуд»), «размещение в отелях и гостиницах», «развлечения» и «финансовые сервисы».

К концу 2017 года топ-5 популярных сегментов немного изменился. Теперь это:

— «ретейл» со средним чеком 1 131 рубль;

— «рестораны» (в том числе и «фастфуд») со средним чеком 335 рублей;

— «финансовые сервисы» (оплата услуг финансовых учреждений) со средним чеком 723 рубля;

— «развлечения» (оплата билетов в кинотеатры, театры, концертные залы и т. д.) со средним чеком 796 рублей;

— «медицинские услуги» со средним чеком 1 975 рублей.

По данным «Русского Стандарта», люди стали чаще использовать карту «Мир» именно для небольших спонтанных покупок.