Банки перестанут скрывать долги клиентов по кредитным картам

Поправки об этом подписал президент России, они вступят в силу через 180 дней после опубликования.

По новому закону кредиторы обязаны информировать заемщиков по СМС и электронной почте отдельно о задолженности и отдельно об остатке лимита кредитования по договору потребкредита, предоставленного через электронное средство платежа (кредитную карту). До этого такая обязанность отсутствовала, операторы по переводу средств могли информировать только непосредственно о совершении операций.

Конкретизация данных позволит клиентам не заблуждаться относительно размера задолженности и остатка лимита кредитования. Информирование клиента будет происходить только по операциям с картой, по которой клиент получил кредит.