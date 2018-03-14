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Банки перестанут скрывать долги клиентов по кредитным картам
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Банки перестанут скрывать долги клиентов по кредитным картам 

Российская Газета 14 марта 2018
Фото: Рыбинск Сити
Поправки об этом подписал президент России, они вступят в силу через 180 дней после опубликования.
По новому закону кредиторы обязаны информировать заемщиков по СМС и электронной почте отдельно о задолженности и отдельно об остатке лимита кредитования по договору потребкредита, предоставленного через электронное средство платежа (кредитную карту). До этого такая обязанность отсутствовала, операторы по переводу средств могли информировать только непосредственно о совершении операций.
Конкретизация данных позволит клиентам не заблуждаться относительно размера задолженности и остатка лимита кредитования. Информирование клиента будет происходить только по операциям с картой, по которой клиент получил кредит.
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