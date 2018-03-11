Назарбаев предложил ипотеку под 7%

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 5 марта выступил на совместном заседании парламента и правительства и предложил социальную программу из четырех ключевых пунктов, сообщает телеканал «МИР 24».

Во-первых, снижение подоходного налога для малоимущих в 10 раз до 1%. Это повысит реальные доходы двух миллионов человек. Во-вторых, рост числа грантов на обучение для молодежи, в том числе по техническим специальностям. В-третьих, увеличение кредитование малого бизнеса. Главное новшество ближайшего будущего — двукратное снижение ставки по ипотеке. Разработана специальная формула «7-20-25».

«Каждый работающий казахстанец будет иметь возможность получить ипотечный заем в тенге по следующим условиям: ставка вознаграждения по кредиту не более 7% в год, а не 14-16%, как сейчас. Если сегодня банки требуют первоначальный взнос до 30%, а иногда 50%, то по этой программе первоначальный взнос не должен превышать 20%, а срок кредита будет не 10-15, а 25 лет», — пояснил президент.

17% — такова сегодня средняя ставка по ипотеке в Казахстане. Если властям удастся реализовать программу, которую предложил президент, то ставка будет одной из самых низких в Содружестве и не только.