ФHC пpeдyпpедила o coздaнии мoшeнничecкoгo caйтa-клoнa

В интернете появился мошеннический сайт-клон налоговой службы , предупредили в Федеральной налоговой службе (ФНС). На подложном ресурсе предлагается получить налоговую компенсацию с целью завладеть паспортными данными и реквизитами банковской карты пользователей.

Страница воспроизводит один из разделов сайта ФНС России. Пользователю предлагается ввести паспортные данные, после чего появляется диалоговое окно, в котором сообщается, что можно получить налоговую компенсацию в размере 0,91 процента от подоходного налога, говорится в сообщении ФНС.

"Мошеннический сервис в основном распространяется в социальных сетях. ФНС России обращает внимание, что электронное взаимодействие налоговых органов и граждан происходит исключительно через "Личный кабинет налогоплательщика", — подчеркивают в фискальном ведомстве. После перехода в раздел "Получить компенсацию" предлагается ввести данные банковской карты: номер, срок действия, имя держателя, а также код на обратной стороне карты.

Через этот сервис можно узнать о задолженности или переплате и прояснить любые налоговые вопросы.

В ФНС также напоминают, что для получения доступа к сервису достаточно один раз обратиться в инспекцию и получить логин и пароль.