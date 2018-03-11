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ФHC пpeдyпpедила o coздaнии мoшeнничecкoгo caйтa-клoнa
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ФHC пpeдyпpедила o coздaнии мoшeнничecкoгo caйтa-клoнa 

Российская Газета 11 марта 2018
Фото: РИА Новости
В интернете появился мошеннический сайт-клон налоговой службы, предупредили в Федеральной налоговой службе (ФНС). На подложном ресурсе предлагается получить налоговую компенсацию с целью завладеть паспортными данными и реквизитами банковской карты пользователей.
Страница воспроизводит один из разделов сайта ФНС России. Пользователю предлагается ввести паспортные данные, после чего появляется диалоговое окно, в котором сообщается, что можно получить налоговую компенсацию в размере 0,91 процента от подоходного налога, говорится в сообщении ФНС.
После перехода в раздел "Получить компенсацию" предлагается ввести данные банковской карты: номер, срок действия, имя держателя, а также код на обратной стороне карты.
"Мошеннический сервис в основном распространяется в социальных сетях. ФНС России обращает внимание, что электронное взаимодействие налоговых органов и граждан происходит исключительно через "Личный кабинет налогоплательщика", — подчеркивают в фискальном ведомстве.
Через этот сервис можно узнать о задолженности или переплате и прояснить любые налоговые вопросы.
В ФНС также напоминают, что для получения доступа к сервису достаточно один раз обратиться в инспекцию и получить логин и пароль.
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