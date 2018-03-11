Коммуналку будут считать по-новому

В России планируют автоматизировать подсчёт коммунальных услуг, сообщает ФАН. Об этом заявил заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.
По его словам, в течение трёх-пяти лет страна может быть повсеместно охвачена автоматизированной системой учёта потребления коммунальных ресурсов, что позволит компаниям в режиме реального времени дистанционно получать показания с индивидуальных приборов учёта в квартирах и отслеживать качество поставки ресурса для последующего начисления платежа.
Как рассказал Чибис, автоматизацию будут осуществлять за счёт ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний ЖКХ, а не потребителей. Готовятся соответствующие изменения в законодательство.
Чиновник отметил, что реализация таких планов сделает систему оказания услуг в коммунальном хозяйстве на порядок прозрачнее и на порядок удобнее для всех участников рынка и прежде всего для потребителей. Автоматизированный учёт позволит вводить разные тарифные планы и предлагать скидки при оплате ЖКХ, исходя из сроков и объёмов потребления, а также готовности потребителей к своевременным расчётам за эти услуги.
Чибис сообщил, что в настоящее время рассматривается два варианта — или тарифы с дисконтом будет вводить государство, или РСО и управляющим компаниям предоставят возможность самим предлагать скидки.
«С коллегами в правительстве мы ещё будем обсуждать эти планы, но сам такой подход к тарифам разделяют большинство экспертов, и мы надеемся на поддержку в правительстве, — добавил он.
В 2017 году эксперт Высшей школы госуправления Центра передовых технологий РАНХиГС Игорь Кокин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал законопроект, позволяющий отстранить от сбора средств за услуги ЖКХ управляющие компании.