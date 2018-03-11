Коммуналку будут считать по-новому

В России намерены автоматизировать подсчёт коммунальных услуг

В России планируют автоматизировать подсчёт коммунальных услуг, сообщает ФАН. Об этом заявил заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис

По его словам, в течение трёх-пяти лет страна может быть повсеместно охвачена автоматизированной системой учёта потребления коммунальных ресурсов, что позволит компаниям в режиме реального времени дистанционно получать показания с индивидуальных приборов учёта в квартирах и отслеживать качество поставки ресурса для последующего начисления платежа.

Как рассказал Чибис, автоматизацию будут осуществлять за счёт ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний ЖКХ, а не потребителей. Готовятся соответствующие изменения в законодательство.

Чиновник отметил, что реализация таких планов сделает систему оказания услуг в коммунальном хозяйстве на порядок прозрачнее и на порядок удобнее для всех участников рынка и прежде всего для потребителей. Автоматизированный учёт позволит вводить разные тарифные планы и предлагать скидки при оплате ЖКХ, исходя из сроков и объёмов потребления, а также готовности потребителей к своевременным расчётам за эти услуги.