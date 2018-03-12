Как россияне строили планы на покупку автомобиля в 2018 году

Общими усилиями портала Авто Mail.Ru и аналитического агентства «Автостат» был проведен интернет-опрос россиян касательно их планов на приобретение автомобиля в текущем 2018 году.

Исходя из ответов, полученных от 17000 респондентов была получена следующая статистика. Итак, 76% опрошенных россиян в этом году приобретать машину даже не планируют. Решили сменить автомобиль — 18% респондентов. А 8% из числа опрошенных российских граждан решили приобрести еще одну машину.

Что касательно стоимости будущего автомобиля, то тут мнения разделились следующим образом. Приобрести машину не дороже 500000 рублей намереваются 24%.

Каждый пятый из числа желающих согласен выложить за машину 500-700000 рублей. В сумму 700000-1000000 рублей намерены уложиться 21%.

Только 19% опрошенных россиян могут потратить на покупку машины 1-1500000 рублей. А от 1500000 рублей и выше готовы истратить на автомобиль около 8%.

Большинство россиян надеются на свои сбережения при покупке машины.