В Госдуме предложили зафиксировать цену на цветы 

Депутат Госдумы Иван Сухарев подготовил запрос в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с предложением зафиксировать цену на цветы. «Складывается неправильная ситуация, когда студент, имея 50 рублей, не может купить один цветок. В праздники, в женский день ему предлагают потратить до 10 тыс. рублей за букет», — рассказал он RT.
Депутат подчеркнул, что это неправильная ситуация.
«Мы, депутаты ЛДПР, выступаем против цветочной мафии. Я считаю, что каждый мужчина должен иметь возможность поздравить свою женщину с этим прекрасным днём. Поздравляю всех женщин с праздником 8 марта!» — добавил Сухарев.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать цветы в преддверии 8 Марта.
URA.RU передавало, что в Екатеринбурге провели акцию «Цветы для автоледи».