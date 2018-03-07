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Банкиры описали российского мужчину мечты перед 8 Марта
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Банкиры описали российского мужчину мечты перед 8 Марта 

Lenta.ru 7 марта 2018
Фото: РИА Новости
Самые дорогие подарки к 8 Марта дарят в Москве, где средний чек покупки составляет 8,4 тысячи рублей. Об этом говорится в исследовании Сбербанка, составленном на основании транзакционной активности клиентов, которая перед праздником увеличивается на 20 процентов. Об этом сообщает РИА Новости.
«В целом на подарки больше всего тратят мужчины с доходом от 150 до 250 тысяч в месяц — их траты в предпраздничные дни растут почти на 25%», — отмечено в исследовании.
Самые дорогостоящие вещи женщинам покупают россияне в возрасте 45-50 лет.
Одежду и технику предпочитают дарить мужчины. зарабатывающие 300 тысяч рублей в месяц. Ювелирные украшения — с доходом от 180 до 210 тысяч. Украшения чаще всего дарят в Новгородской области.
Цветами обходятся россияне с доходом до 60 тысяч рублей, это наиболее распространенный вид подарка. Треть российских мужчин дарят букеты раз в году — к 8 марта. Средняя их стоимость составляет 1,9 тысячи рублей.
Книги стали самыми популярными подарками в Ивановской и в Тамбовской области, а также в Мордовии, парфюмерия — в Пензенской и Рязанской областях, цветы — в Татарстане.
Наибольшей покупательской активностью в канун женского дня, кроме столицы, отличаются Волгоградская и Саратовская области, Республика Алтай и Северная Осетия.
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