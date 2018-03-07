Банкиры описали российского мужчину мечты перед 8 Марта

«В целом на подарки больше всего тратят мужчины с доходом от 150 до 250 тысяч в месяц — их траты в предпраздничные дни растут почти на 25%», — отмечено в исследовании. Самые дорогие подарки к 8 Марта дарят в Москве , где средний чек покупки составляет 8,4 тысячи рублей. Об этом говорится в исследовании Сбербанка , составленном на основании транзакционной активности клиентов, которая перед праздником увеличивается на 20 процентов. Об этом сообщает РИА Новости.

Самые дорогостоящие вещи женщинам покупают россияне в возрасте 45-50 лет.

Одежду и технику предпочитают дарить мужчины. зарабатывающие 300 тысяч рублей в месяц. Ювелирные украшения — с доходом от 180 до 210 тысяч. Украшения чаще всего дарят в Новгородской области

Цветами обходятся россияне с доходом до 60 тысяч рублей, это наиболее распространенный вид подарка. Треть российских мужчин дарят букеты раз в году — к 8 марта. Средняя их стоимость составляет 1,9 тысячи рублей.

Книги стали самыми популярными подарками в Ивановской и в Тамбовской области , а также в Мордовии , парфюмерия — в Пензенской и Рязанской областях, цветы — в Татарстане