Бесплатные туры: кому выгодно спонсировать поездки российских туристов

Финские гипермаркеты предлагают российским туристам бесплатное однодневное путешествие из Санкт-Петербурга в Лаппеенранту. Условие одно: потратить в местном супермаркете хотя бы 50 евро. Еще есть так называемые туры "за килограммы", когда попутчиков берут, чтобы провезти в Россию дополнительный товар беспошлинно.

Магазин заплатит Практически даром, за 1 евро, можно отправиться и в Грецию , но там придется купить шубу. В России бесплатно возят в так называемый "ситцевый рай" — Иваново.

Хотя турпоток из России в Финляндию растет (в прошлом году он увеличился на 5,3% — до 21 миллиона человек), российских денег финнам недостаточно, они соскучились по деньгам "сумасшедших русских", пишут местные СМИ.

Гости из России перестали бездумно тратить средства: например, вместо походов по ресторанам они все чаще готовят еду сами, в апартаментах.

Поэтому местные магазины решили завлечь россиян бесплатными поездками. "Мы сотрудничаем с немецкой сетью гипермаркетов, которая широко представлена в Финляндии, — говорит исполнительный директор компании "СканТур" Роман Цветков. — Она главный спонсор проекта".

По его словам, пока таких путешествий не очень много, но они пользуются все большим спросом, и бронировать места приходится за неделю. За рыбой и мясом

Все, что требуется от туриста, — загранпаспорт с действующей шенгенской визой.

"Это не классический туризм, а именно шопинг, — подчеркивает эксперт. — Утром люди садятся в автобус, поджидающий их недалеко от станции метро "Площадь Восстания", приезжают в Lidl, совершают покупки, у них остается время пройтись по другим магазинам, а вечером отправляются обратно в Санкт-Петербург". По правилам, нужно приобрести товары минимум на 50 евро или оплатить трансфер — 500 рублей. На границе россияне смогут вернуть часть денег, оформив Tax Free.

"Покупают обычно молочную, мясную продукцию, бытовую химию, рыбу, — рассказывает Роман. — Многие говорят, что товары в Финляндии дешевле и качественнее, чем в России". При этом, предупреждает Роман Цветков, крупнейшие магазины расположены за пределами Лаппеенранты, и изучить достопримечательностям города вряд ли получится.

Супермаркет публикует в Сети информацию о скидках, чем также привлекает клиентов. В начале марта, например, рекламировались пасхальные сладости по выгодным ценам, а в феврале — копченый лосось (700 грамм за 14,49 евро) и норвежский жареный (6,99 евро за 1,5 килограмма). Нужны люди для поездок в Финляндию

Бесплатно попасть в Финляндию помогут и все еще существующие "челноки". "Нам нужны люди для поездок в Финляндию. Зачем? Каждый человек, располагающий загранпаспортом и действующей шенгенской визой, имеет право беспошлинно ввезти в Россию товар стоимостью до 1500 евро и весом до 50 кг, — поясняется на странице сообщества в сети "ВКонтакте". — Мы покупаем в Финляндии одежду и продукты примерно на 20-35 килограммов на человека. Если у таможенников на границе возникнут вопросы, вы скажете, что везете вещи для себя".

Законность таких путешествий вызывает сомнение. Зато турист может "пройтись по Лаппеенранте и увидеть не только пять основных магазинов, но и погулять по набережной, неспешно попить кофе и насладиться жизнью обычных финнов".

Судя по отзывам, такие туристы покупают все что угодно: от телефонов "на 200 евро дешевле, чем в России" до моющих средств. Чья покрышка

Некоторые компании организуют бесплатные туры в Финляндию за автомобильными шинами.

"Главная задача таможенника заключается в том, чтобы вы признались, что везете шины на продажу, — цитирует блогер Евгений Золотухин одного из "шинников". — Вас будут пугать задержанием и штрафом, но если вы будете твердить, мол, шины для меня или моих детей (родителей), то ничего предъявить вам не смогут и спокойно пропустят в Россию!" Финские и российские таможенники на пограничном пункте пропуска автомобилей МАПП "Нуйамаа" на границе Финляндии и России

Почему-то шины интересуют таможенников больше других товаров. В комментариях пишут, что иногда за участие в "шинных" турах даже доплачивают. Некоторые водители, не желающие попадать в сомнительные истории, заранее предупреждают потенциальных попутчиков: "Автобус имеет отдельный грузовой отсек, но АВТОПОКРЫШКИ НЕ ВОЖУ".

"Таможенники часто задают дополнительные вопросы, но доказать, что вы купили вещи на продажу, а не для личного пользования, практически невозможно", — поясняет руководитель правовой службы АТОР Надежда Ефремова. Бесплатные туры для богатых

Самая известная категория условно бесплатных путешествий, доступная не только жителям приграничных регионов, — это "шуб-туры". Цена поездки — 1 евро, но вы обязуетесь купить одну или две шубы стоимостью не менее 1200 евро.

Как правило, туристов везут в "меховую столицу Европы" — греческую Касторью, где более тысячи меховых фабрик. Все расходы по поездке берет на себя ассоциация меховщиков Касторьи.

"Для тех, кто хочет приобрести шубу, это действительно выгодно. Но популярность таких поездок значительно снизилась, — говорит руководитель компании "Музенидис Трэвел" Александр Цандекиди. — Это связано как с понижением покупательской способности россиян, так и с изменением моды". За 1 евро вам оплачивают авиаперелет, проживание в отеле 4-5* (две ночи), медстраховку, трансферы, питание, экскурсию по пути в Касторью. Все остальные экскурсии — или по шубным фабрикам и магазинам, или за отдельную плату.

Он отметил, что выросла популярность других путешествий в Грецию — за недвижимостью. "В последние несколько лет наблюдается взрывной рост интереса к таким поездкам", — утверждает эксперт. По его словам, высокий спрос объясняется низкой стоимостью недвижимости в Греции и лояльными условиями ее приобретения. "Ситцевый рай"

Катушки с нитками на вышивальном оборудовании в швейном цехе хлопчатобумажного комбината имени Ф. Н. Самойлова в Иванове. Архивное фото.

В России также существуют бесплатные туры. Жителей Нижнего Новгорода, Вологды Костромы и других городов России везут в Иваново за текстилем. Большинство программ в "ситцевом раю" никаких обязательств не предусматривают.

Гостей возят по текстильным центрам Иванова, некоторые программы предлагают также посещение ювелирного завода "Красная Пресня" или ликеро-водочного завода "Шуйская водка".

Поездки бесплатные, организаторы лишь советуют захватить с собой обед и просят заранее сообщать об изменении ваших планов.