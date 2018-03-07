Дорогие женщины: мужчины влезли в долги ради 8 марта

В преддверии 8 марта мужчины взяли на подарки женщинам 220 тысяч займов в микрофинансовых организациях. Большинство потратили кредиты на парфюмерию или косметику. Но есть и нетривиальные подарки — например, ремонт автомобиля и спортивные тренажеры. Социологи отмечают, что мужчины и женщины сейчас совместно зарабатывают деньги, совместно планируют семейные расходы, хотя большинство дел по дому по-прежнему остается «женской работой».

В преддверии весеннего праздника россияне взяли в микрофинансовых организациях почти 220 тысяч займов на подарки. Об этом говорится в обзоре МФО «Домашние деньги» (есть в распоряжении «Газеты.Ru» ).

Согласно опросу, около 98% заемщиков в целевой категории «подарки» — это мужчины в возрасте от 30 до 45 лет. Порядка 50% берут займы на подарок супруге, 20% — теще, 15% — дочерям и внучкам, 10% — бабушкам, 5% — любовницам и знакомым.

Несмотря на экономическую ситуацию и снижение покупательной способности, количество займов, оформленных в преддверии Международного женского для того, чтобы купить подарок, составит в 2018 году не менее 10% от общего количества займов, говорится в обзоре.

В 2017 году доля займов на подарки составила — 7%, в 2016 году — 8%. Увеличение этого показателя в текущем году может быть связано с тем, что реальные располагаемые доходы россиян непрерывно сокращаются с 2014 года. По итогам прошлого года они снизились на 1,7%.

В январе 2018-го реальные доходы остались на уровне января прошлого года, отчитался Росстат , при этом не учитывая единовременную выплату в 5 тысяч рублей, которую получили пенсионеры в начале 2017 года. По оценке экономистов ВЭБа , с учетом этой выплаты доходы упали на 6,9%.

Стоит отметить, что особой фантазией в выборе подарков заемщики не блистали. Больше всего займов россияне взяли на покупку парфюмерии и косметики (около 49%). Еще 17% в этом году купили в подарок женщинам одежду и обувь, 15% — крупную и мелкую бытовую технику, 14% — ювелирные изделия.

В числе оригинальных подарков, которые выбирали мужчины, ремонт автомобиля, покупка стройматериалов для ремонта, набор витаминов на год, свадебные платья, спортивные тренажеры и туристические путевки.

«Около 5% заемщиков оформили займы на эти цели, что в абсолютном выражении не превысило 100 тыс. ссуд против 120 тыс. в прошлом году (снижение на 16%). Однако общее количество займов на другие нужды по-прежнему показывает рост», — говорится в исследовании. Стоит отметить, что 8 марта — это один из немногих праздников, ради которых россияне залезают в долги. Как отмечается в обзоре, в феврале продолжилась тенденция по сокращению доли займов на подарки ко Дню всех влюбленных и Дню защитники Отечества.

«В короткой перспективе клиенты выбирают свои лимиты по картам для дополнительных трат или покупки подарков. Статистически увеличение карточного кредитного портфеля в предпраздничные периоды происходит на 10-15%», — отмечает банкир. Перед праздниками традиционно увеличивается спрос на кредиты, соглашается управляющий Санкт-Петербургским филиалом « Росгосстрах банка » Елена Верёвочкина.

В то же время, определить, сколько кредитов граждане берут, чтобы именно купить подарки на 8 марта, невозможно. Сейчас растет спрос на потребительское кредитование на неотложные нужды. Елена Верёвочкина говорит, что весной россияне берут кредиты не только для покупки подарков, но и в связи с планами на отпуска, дачными хлопотами, покупкой нового транспорта.

«Видимо, спрос опирается больше на уровень жизни конкретного домохозяйства, деньги берут на бытовые нужды, поскольку сокращаются реальные доходы населения. Финансовая грамотность не позволяет большинству граждан занимать деньги на подарки, так как они понимают, что вернуть займ после эмоциональной сиюминутной покупки будет труднее. К тому же, покупка цветов не является большой статьей расходов, если подходить к ней осознанно: важен не подарок, а само внимание, слова, которые сопровождают подарок», — резюмирует Шустов. В свою очередь, гендиректор МФК «Мани Фанни» Александр Шустов отмечает, что в компании не заметили особого роста спроса займы на подарки перед 8 марта. Очереди из желающих получить кредит не было ни перед 23 февраля, ни перед 8 марта, говорит он.

Мужчины готовы взять кредит ради подарка женщинам, но пока не готовы делить с ней домашнюю работу. По данным опроса «Ромир» основная нагрузка в работе по дому в российских семьях по-прежнему лежит на женщине. В основном она единолично готовит (в 52% семей), стирает (74%), гладит (76%), убирает (45%). Чисто же мужских обязанностей в российских семьях по традиции две — вынос мусора (47%) и обслуживание автомобиля (81%).

«Нынешняя ситуация с семейными обязанностями показывает, что Россия — это, конечно, не совсем Восток, но и современные тенденции Запада к «бесполому миру» нас еще не накрыли», — отмечает он. Президент «Ромир» Андрей Милехин констатирует, что «в России исконно существует традиционное распределение обязанностей в семьях».

«Наибольшее гендерное равенство в российских семьях наблюдается по одному из самых острых вопросов — финансовому. Мужчины и женщины теперь совместно зарабатывают деньги, совместно планируют семейные расходы и считают, что так и должно быть», — отмечает аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев. Другая социологическая служба — ВЦИОМ — также проводила подобное исследование в преддверии 8 марта. По итогам опроса, россияне выступают за равноправие в семье: 82% от числа всех опрошенных считают, что так должно быть, 72% среди женатых (проживающих вместе, встречающихся) заявляют, что на практике принимают все решения совместно. С 2009 года эта цифра выросла вдвое (тогда таковых было 34%).

Прежний стереотип, что муж должен полностью обеспечивать семью, необратимо разрушен, хотя пока мужчины продолжают утверждать, что их вклад в семейный бюджет больше 50%, и в основном женщины с ними согласны, подчеркивает он.

Очевидно, что остатки этого стереотипа, неизжитые традиции, вкупе с не очень хорошим финансовым положением, и заставляют российских мужчин занимать на подарки к 8 марта.