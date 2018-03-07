Работодателей накажут за «зарплатное рабство» 

Ответственность работодателей, которые препятствуют выбору сотрудником "зарплатного" банка, будет усилена. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда. Ведомство подготовило законопроект на эту тему и разместило его в федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения. Речь идет о поправках в КОАП.
Как поясняют в пресс-службе министерства, с 2014 года в Трудовом кодексе записано правило: зарплата должна выплачивается работнику в месте выполнения работы или переводиться в указанный им банк. При этом работник имеет право поменять банк и уведомить об этом работодателя, предоставив ему новые реквизиты для перевода денег — не позднее чем за пять рабочих дней до дня выплаты зарплаты. И работодатель не имеет права отказать работнику в перечислении его зарплаты в новый банк или обязать работника получать ее через выбранную им кредитную организацию.
Поправки в КОАП, разработанные Минтрудом, вводят новый состав административного правонарушения по невыплате или неполной выплате в установленный срок зарплаты. А именно — за воспрепятствование работодателем праву работника на выбор или замену банка, через который он хотел бы получать зарплату, работодателю будет вынесено предупреждение или на него наложат административный штраф на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.