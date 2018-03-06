Россияне задолжали 100 млрд «черным кредиторам»

Россияне должны 100 млрд нелегальным микрофинансовым организациям

«Черных» кредиторов в России в три раза больше, чем зарегистрированных МФО, выяснили в саморегулируемой организации «МиР»

Число нелегальных микрофинансовых организаций достигло 6,5 тысячи. Это втрое больше, чем зарегистрированных МФО. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные саморегулируемой организации «МиР», созданной легальными МФО, долг граждан перед «черными кредиторами» оценивается в 100 млрд рублей.

генеральный директор компании «Класс» Алексей Казарин: «Заявления о том, что две трети рынка существуют нелегально, тяжело проверить по факту. Если оценивать вообще ситуацию по рынку, сейчас эта проблема стоит достаточно остро, но она всегда возникала в кризисные времена, потому что, когда банки перестают кредитовать не очень качественных клиентов, их начинают кредитовать микрофинансовые организации. Все идет по кругу. Сейчас этот бизнес, с одной стороны, может быть высокодоходным, с другой стороны, он полулегальный и может быть сопряжен даже с незаконными действиями по взысканию. Но мы это прекрасно знаем и видим. Понятное дело, что у регулятора возникает желание навести порядок и каким-то образом систематизировать всю эту сферу. О том, как закрываются банки, мы периодически слышим. То же самое с микрофинансовыми организациями. Мы не очень слышим эти новости, но я вижу, что за последнее время количество микрофинансовых организаций только росло. Я вообще не очень понимаю, где можно набрать столько клиентов, чтобы обеспечить все эти организации доходностью. Этот рынок перенасыщен, и уже не хватает клиентов». Нелегальные МФО не соблюдают требований ЦБ , создавая реальную конкуренцию белым компаниям. Но усиление требований со стороны регулятора только усугубит проблему, говорит

заместитель директора саморегулируемой организации «МиР» Андрей Паранич: По данным участников рынка, большинство нелегальных микрокредиторов — это физические лица. Часть из них зарегистрированы как индивидуальные предприниматели, но в реестр МФО Центробанка они не входят. Поэтому ими занимаются полиция и прокуратура , но поймать «черных кредиторов» непросто, говорит

«Если организация в госреестре не состоит, то это не МФО, это «черный кредитор», который действует нелегально, соответственно, Центральный банк не имеет над ними никакой власти, но закон они нарушают, значит, они попадают под сферу интересов прокуратуры и полиции. Когда мы выявляем какого-то кредитора, то хорошо бы передать информацию о нем полицейским или в прокуратуру, чтобы они приняли какие-то меры реагирования. Это, в первую очередь, штрафы, и ведется обсуждение о введении уголовной ответственности за ведение деятельности в направлении нелегального кредитования. В Кодексе об административных нарушениях четко установлены штрафы за ведение нелегальной деятельности по кредитованию, то есть у полиции и прокуратуры есть все основания ее применять, если они действительно находят доказательства, что организация занимается такой деятельностью. Но проблема не очень проста, поскольку, когда нелегальная компания получает от прокуратуры штраф, то часто происходит достаточно банальное с их стороны действие: они закрывают компанию, не платят штраф и открывают новую компанию».

По словам экспертов, спрос на услуги «черных кредиторов» сейчас довольно большой. К ним обращаются заемщики, которым банки и даже МФО уже не выдают кредитов. Кроме того, среди их клиентов есть успешные предприниматели, которые не хотят фиксировать в электронных системах информацию о своих финансах.