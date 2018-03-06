Куда дешевле слетать на майские праздники 

Издание «Аргументы и факты» совместно с сервисами Skyscanner и Biletix составило топ-5 «интересных и бюджетных» направлений для отдыха на майских праздниках.
Первым в списке «АиФ» стал Минск. По данным издания, стоимость авиабилетов в столицу Белоруссии начинается от 4500 рублей, а номер на двоих в трехзвездочном отеле обойдется в три тысячи рублей в сутки. Виза россиянам не потребуется. Перелет между Минском и Москвой займет полтора часа. В белорусской столице можно посмотреть Верхний город, Ратушу, Костел святого Симеона и святой Елены, а также Кафедральный собор Сошествия Святого Духа. После прогулки по центру города «АиФ» советует посетить Троицкое предместье. Кроме того, в Минске много ресторанов с местной кухней, где готовят бигос, мачанку, цеппелины и драники.
За Минском следует Кишинев. Перелет туда обойдется в 10 800 рублей, отель «три звезды» будет стоить от 2025 рублей за двухместный номер. Виза не нужна. Менеджер по развитию Skyscanner в России Дмитрий Хаванский назвал Кишинев «самым уютным из бывших советских городов». В городе «множество архитектурных и культурных достопримечательностей, а еще пара десятков парков». Туристам стоит посетить базар с керамикой и картинами на проспекте Штефана чел Маре. Из Кишинева также можно отправиться на молдавские винодельни.
Третью строчку занял Гюмри, второй по величине город Армении. Цены на авиабилеты туда начинаются от 11 тысяч рублей, номер в трехзвездочном отеле обойдется в 1770 рублей в сутки. Виза не нужна. В городе стоит посетить рынок, площадь Свободы со зданием мэрии, которое подсвечивается вечером, аллею хачкаров («камней-крестов») и Театральную площадь с памятником актеру Фрунзе Мкртчяну. Из Гюмри за два с половиной часа можно доехать до высокогорного озера Севан.
На четвертом месте оказался немецкий Кельн. Авиабилеты обойдутся в 13 тысяч рублей, ночь в отеле «три звезды» — четыре тысячи рублей. Нужна шенгенская виза. Кельн — один из самых древних населенных пунктов Германии. «АиФ» называет обязательными к посещению в этом городе Музей Людвига (современное искусство) и Музей Вальрафа-Рихарда с полотнами Рубенса, Рембрандта, Ренуара, Ван Гога.
Замыкает топ-5 Вильнюс. Перелет туда обойдется минимум в 10850 рублей, ночь в трёхзвёздочном отеле — от 2410 рублей. Для поездки в Литву нужна шенгенская виза. За несколько дней майских каникул Вильнюс «можно исходить вдоль и поперек» — улочки Старого города, башня Гедимина, попробовать блюда местной кухни и многое другое.
В прошлом году в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что 30–35 процентов россиян, которые собираются провести майские праздники за границей, выберут для путешествия Турцию. Самыми популярными внутренними направлениями на этот период стали Краснодарский край и Крым, а среди стран СНГ — Грузия и Армения.