Куда дешевле слетать на майские праздники

Издание «Аргументы и факты» совместно с сервисами Skyscanner и Biletix составило топ-5 «интересных и бюджетных» направлений для отдыха на майских праздниках.

Первым в списке « АиФ » стал Минск . По данным издания, стоимость авиабилетов в столицу Белоруссии начинается от 4500 рублей, а номер на двоих в трехзвездочном отеле обойдется в три тысячи рублей в сутки. Виза россиянам не потребуется. Перелет между Минском и Москвой займет полтора часа. В белорусской столице можно посмотреть Верхний город, Ратушу, Костел святого Симеона и святой Елены, а также Кафедральный собор Сошествия Святого Духа. После прогулки по центру города «АиФ» советует посетить Троицкое предместье. Кроме того, в Минске много ресторанов с местной кухней, где готовят бигос, мачанку, цеппелины и драники.

За Минском следует Кишинев . Перелет туда обойдется в 10 800 рублей, отель «три звезды» будет стоить от 2025 рублей за двухместный номер. Виза не нужна. Менеджер по развитию Skyscanner в России Дмитрий Хаванский назвал Кишинев «самым уютным из бывших советских городов». В городе «множество архитектурных и культурных достопримечательностей, а еще пара десятков парков». Туристам стоит посетить базар с керамикой и картинами на проспекте Штефана чел Маре. Из Кишинева также можно отправиться на молдавские винодельни.

Третью строчку занял Гюмри , второй по величине город Армении . Цены на авиабилеты туда начинаются от 11 тысяч рублей, номер в трехзвездочном отеле обойдется в 1770 рублей в сутки. Виза не нужна. В городе стоит посетить рынок, площадь Свободы со зданием мэрии, которое подсвечивается вечером, аллею хачкаров («камней-крестов») и Театральную площадь с памятником актеру Фрунзе Мкртчяну. Из Гюмри за два с половиной часа можно доехать до высокогорного озера Севан

На четвертом месте оказался немецкий Кельн . Авиабилеты обойдутся в 13 тысяч рублей, ночь в отеле «три звезды» — четыре тысячи рублей. Нужна шенгенская виза. Кельн — один из самых древних населенных пунктов Германии . «АиФ» называет обязательными к посещению в этом городе Музей Людвига (современное искусство) и Музей Вальрафа-Рихарда с полотнами Рубенса, Рембрандта, Ренуара, Ван Гога.