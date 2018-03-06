Названа цена букета тюльпанов на 8 Марта в Москве

Названа стоимость букета тюльпанов на 8 Марта в Москве

«Самый дешевый, скромный букет тюльпанов на 8 марта обойдется в 250-300 руб.», — рассказала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

В Москве самый простой букет тюльпанов к Международному женскому дню можно будет купить за 250 руб.

«Самый дешевый, скромный букет тюльпанов на 8 марта обойдется в 250-300 руб., а хороший миксовый букет с тюльпанами, возможно, сиренью, ирисами и другими цветами, аксессуарами, будет стоить около 1 тыс. руб.», — рассказала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова, сообщает АГН «Москва».

Она также добавила, что среди цветов этой весной в тренде остаются пионы. В Россию эти цветы привозят из Латинской Америки. Весной они считаются несезонными цветы, поэтому они дорогие.