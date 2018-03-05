Можно не работать: безработным повысят пособия

Пособие по безработице могут повысить до 8 тысяч рублей

Максимальный размер пособия по безработице может быть повышен в 1,6 раза до 8 тыс. рублей. Срок получения пособия предполагается сократить с 1 года до шести месяцев. Минтруд ранее сообщил, что разрабатывает соответствующий законопроект, но отказался уточнить подробности. По мнению экспертов, выплаты необходимо повысить хотя бы до той суммы, из которой можно было бы оплатить коммунальные услуги.

Верхняя планка пособия по безработице может быть повышена с нынешних с 4,9 тысяч до 8 тысяч рублей. Именно такой ориентировочный размер максимальной выплаты предлагается Министерством труда России, рассказала «Газете.Ru» управляющий директор Управления рынка труда и социального партнерства РСПП Марина Москвина

«Минтруд предлагает сократить время получения пособия по безработице с года до полугода. И одновременно повысить минимальный и максимальный размер пособия по безработице. Сумма ориентировочная. Они говорили о том, что предлагают, даст им возможность поднять максимум до 8 тысяч рублей», — сказала собеседница издания.

Насколько может быть повышена нижняя граница, она не уточнила. Сейчас она составляет 850 рублей.

Ранее стало известно, что Минтруд готовит законопроект о повышении пособия по безработице. При этом предлагается изменить условия назначения и сроки его выплаты, упростить условия признания граждан безработными.

«Данный законопроект позволит повысить минимальную и максимальную величины пособия по безработице, ежегодно устанавливаемые Правительством Российской Федерации», — говорится в сообщении министерства.

В Минтруде «Газете.Ru» не стали сообщать подробностей. «В ближайшее время законопроект будет размещен для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов», — ответили в ведомстве.

Текущий размер пособия (850-4900 руб.) не менялся с 2009 года. На 2018 год его продлил в ноябре прошлого года премьер-министр Дмитрий Медведев

Эксперт Института прикладных экономических исследований Андрей Покида полагает, что размер нового пособия должен быть точно выше сегодняшнего. По его словам, речь должна идти о такой сумме, чтобы можно было хотя бы заплатить за коммунальные и другие услуги.

«Уровень пособия, конечно, является очень и очень низким. Пособие выполняет функцию социальных выплат, если считать, что нужна помощь бедным людям, а среди обращающихся в службы занятости они составляют большинство, размер нужно повышать», — высказал мнение заместитель директора Центра трудовых исследований ВШЭ Ростислав Капелюшников.

Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков сказал «Газете.Ru», что считает необходимым повысить пособие по безработице до минимального размера оплаты труда. С 1 мая этого года МРОТ будет повышен до уровня прожиточного минимума трудоспособных граждан — 11,163 тыс. руб.

«Если пособие повысят до МРОТ, это будет шоком для поведения людей в этой области», — полагает Капелюшников.

Такое решение может вызвать лавинообразный приток регистрируемой безработицы.

«И тогда можно ожидать совершенно зверского ужесточения контроля со стороны служб занятости за поведением людей, получающих пособие, с тем, чтобы их отфутболивать при малейших признаках неправильного поведения», — говорит он.

Другое дело, службы занятости смогут дать людям какое-то образование, добавляет эксперт. Но часть людей и так приходят за тем, чтобы их направили на какие-то курсы переобучения безработных.

Сейчас в России регистрируемая безработица в разы меньше той, что считает Росстат по методологии Международной организации труда (МОТ). Многие люди, не имеющие работы, просто не видят смысла идти на биржу труда ради копеечных пособий.

По данным Федеральной службы по труду и занятости, численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости составила на 1 февраля 2018 года 778,0 тыс. человек. А по данным Росстата, в январе безработными были 3,9 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 5,2% рабочей силы.

Ранее в МОТ спрогнозировали, что количество безработных в России уменьшится с нынешних 3,9 млн человек до 3,8 млн в 2018 году и до 3,6 млн — в 2019 году.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает заниженными и оценки, сделанные по методологии МОТ.

«Неофициально, по моим данным, речь идет о 10 миллионов безработных», — заявил он в интервью «Газете.Ru».

Марина Москвина рассказал также, что в РСПП считают, что «для тех, кто вынуждено уволился с работы, кто уволен по экономическим причинам, должен быть другой размер пособия». По ее словам, для такой группы людей нужно сделать более высокий размер пособия.

«Кроме того, возникает вопрос, как быть с теми людьми, которые никогда не работали. Мы считаем, что можно не назначать им пособие по безработице, а назначать им иные выплаты за активное участие в программах содействия занятости», — отметила эксперт.

Она добавила, что такого человека можно отправить на переобучение, но человек должен и сам прикладывать какие-то усилия.