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Орешкин нашел способ увеличить пенсии
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В Минэкономразвития рассказали о способе увеличения пенсий 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: ТАСС
Чтобы существенно увеличить размер пенсий, потребуется повысить налоги или пенсионный возраст. Об этом заявил глава Минэкономразвития России Максим Орешкин.
"У нас последние годы из-за тех демографических проблем, которые у нас были в 90-е, происходит следующая ситуация, когда количество людей на пенсии относительно людей, которые работают, увеличивается. И здесь выходов немного. Если не делать каких-то изменений — не повышать налоги или не повышать пенсионный возраст — очень серьезно улучшить уровень пенсий, качество здравоохранения и качество социального обслуживания будет сложно", — приводит "Интерфакс" высказывание министра в программе "Познер" на "Первый канале".
Как отметил глава Минэкономразвития, разговор о пенсионном возрасте, когда на одну чашу весов ставится пенсионный возраст, на другую — сбалансированность бюджета, он считает абсолютно недопустимым. Неправильно балансировать бюджет за счет людей старшего возраста, сказал он. Те, кто хотел бы продолжать работу должны иметь возможность ее продолжить, также добавил министр.
В декабре 2017 года в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин отметил, что никакого окончательного решения по вопросу повышения пенсионного возраста в РФ еще не принято, однако в случае его повышения процедура пройдет постепенно и мягко.
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