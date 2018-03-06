Орешкин нашел способ увеличить пенсии

В Минэкономразвития рассказали о способе увеличения пенсий

Максим Орешкин. Чтобы существенно увеличить размер пенсий, потребуется повысить налоги или пенсионный возраст. Об этом заявил глава Минэкономразвития России

"У нас последние годы из-за тех демографических проблем, которые у нас были в 90-е, происходит следующая ситуация, когда количество людей на пенсии относительно людей, которые работают, увеличивается. И здесь выходов немного. Если не делать каких-то изменений — не повышать налоги или не повышать пенсионный возраст — очень серьезно улучшить уровень пенсий, качество здравоохранения и качество социального обслуживания будет сложно", — приводит "Интерфакс" высказывание министра в программе "Познер" на "Первый канале".

Как отметил глава Минэкономразвития, разговор о пенсионном возрасте, когда на одну чашу весов ставится пенсионный возраст, на другую — сбалансированность бюджета, он считает абсолютно недопустимым. Неправильно балансировать бюджет за счет людей старшего возраста, сказал он. Те, кто хотел бы продолжать работу должны иметь возможность ее продолжить, также добавил министр.