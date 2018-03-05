45 тысяч россиян не смогут получить пенсию

Нилов: около 45 тысяч россиян не смогут получить страховую пенсию в 2018 году

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью "Газете.Ru" рассказал, что около 45 тыс. граждан могут не получить страховую пенсию в этом году. >> Пенсии могут уравнять с зарплатами "Я категорически против повышения пенсионного возраста. В этом году порядка 45 тыс. граждан и так столкнется с проблемой, когда, даже достигнув пенсионного возраста, они не смогут получить страховую пенсию", — сказал Нилов. "Человек в этой ситуации должен либо продолжить работать, а это не что иное, как искусственное повышение пенсионного возраста, либо ждать еще пять лет и получать социальную пенсию. Получается, это открытая экономия на пенсионерах", — добавил Нилов. Среди основных причин он назвал нехватку так называемых пенсионных баллов, а также страхового стажа. Ранее сообщалось, что Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии с 1 апреля.