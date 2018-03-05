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45 тысяч россиян не смогут получить пенсию
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Нилов: около 45 тысяч россиян не смогут получить страховую пенсию в 2018 году 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью "Газете.Ru" рассказал, что около 45 тыс. граждан могут не получить страховую пенсию в этом году.
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"Я категорически против повышения пенсионного возраста. В этом году порядка 45 тыс. граждан и так столкнется с проблемой, когда, даже достигнув пенсионного возраста, они не смогут получить страховую пенсию", — сказал Нилов.
Среди основных причин он назвал нехватку так называемых пенсионных баллов, а также страхового стажа.
"Человек в этой ситуации должен либо продолжить работать, а это не что иное, как искусственное повышение пенсионного возраста, либо ждать еще пять лет и получать социальную пенсию. Получается, это открытая экономия на пенсионерах", — добавил Нилов.
Ранее сообщалось, что Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии с 1 апреля.
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