Ещё
Бывший вице-губернатор Кубани будет получать пенсию на уровне прожиточного минимума
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бывший вице-губернатор Кубани будет получать пенсию на уровне прожиточного минимума 

РИА «ФедералПресс» 6 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Суд наложил взыскание на пенсионные выплаты бывшего вице-губернатора Кубани, с которого Россельхозбанк пытается взыскать долг в 2,5 миллиарда рублей. Ранее, Дьяченко была начислена страховая пенсия в размере 20 тысяч рублей в месяц. Однако Россельхозбанк смогу доказать суду, что должнику достаточно получать пенсию в пределах прожиточного минимума, т.е. 7,8 тыс. рублей в месяц, сообщает «РБК».
Банк также претендует на дом, в котором живет семья Дьяченко. По словам финансовой организации, это не единственное жилье, которое у него есть.
«ФедералПресс» напоминает, что в Краснодарском крае завершено расследование еще одного дела о хищении средств регионального филиала «Россельхозбанка».
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Россияне могли потерять 55 миллиардов рублей при смене пенсионного фонда «Новая реформа НПФ «съест» пенсии россиян» Отозвана лицензия у «Кредит Экспресс»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»261
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля536
Порошенко предложили заткнуться в ответ123
Джонсон отказался пожимать руку послу России497
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе42
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение