Бывший вице-губернатор Кубани будет получать пенсию на уровне прожиточного минимума

Суд наложил взыскание на пенсионные выплаты бывшего вице-губернатора Кубани, с которого Россельхозбанк пытается взыскать долг в 2,5 миллиарда рублей. Ранее, Дьяченко была начислена страховая пенсия в размере 20 тысяч рублей в месяц. Однако Россельхозбанк смогу доказать суду, что должнику достаточно получать пенсию в пределах прожиточного минимума, т.е. 7,8 тыс. рублей в месяц, сообщает « РБК ».

Банк также претендует на дом, в котором живет семья Дьяченко. По словам финансовой организации, это не единственное жилье, которое у него есть.