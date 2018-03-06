Почему русским пенсионерам так нравится Китай?

Если поедете путешествовать в провинцию Хэйлунцзян (провинция Китая , граничащая с Россией — прим. перевод.) то обязательно встретите очень много русских. А больше всего их в городе Хэйхэ. Не стоит сильно удивляться, когда вы услышите, как эти иностранцы говорят на северо-восточном диалекте китайского языка. Возможно, они уже стали местными жителями.

Географическое положение По сообщениям газеты «Новые известия» , русские, а в особенности старики, к Китаю относятся все лучше и лучше. Пенсионеры, которые живут на границе с Китаем, обычно продают или сдают свои дома и покупают недвижимость в Китае. Какие же причины способствуют такому развитию событий?

Безвизовый режим Город Хэйхэ располагается на северо-западе провинции Хэйлунцзян. Он был одним из первых «открытых портовых городов» (особая экономическая зона Китая — прим. переводчика). Хэйхэ является важным узлом на границы между Россией и Китаем. Во времена Циньской династии (1644-1911 — прим. перевод.) Благовещенск принадлежал Китаю, на маньчжурском (один из диалектов китайского языка — прим. перевод.) дословно означал «Черное небольшое озеро». В 1858 году по условиям Айгуньского договора, который был подписан после того, как русские захватили эту территорию, город отошел к России и его название было изменено. На сегодняшний день Благовещенск — административный центр Амурской области и входит в тройку самых больших городов на Дальнем Востоке. Граница между Благовещенском и Хэйхэ проходит по Амуру. Расстояние между городами составляет всего 750 метров, поэтому жители двух городов могут внимательно следить друг за другом.

Начиная с 2004 года в городе Хэйхэ был введен безвизовый режим для граждан России. Для того чтобы попасть в Хэйхе гражданам России необходимо предоставить только загранпаспорт. Без визы можно находиться на протяжении тридцати дней, а это значит, что, купив один билет на паром, можно отдыхать целый месяц. Из-за толп туристов и покупателей из России, город Хэйхе называют «окном в Китай». Удобнее всего пересекать границу жителям Благовещенска.

В городе Хэйхэ китайцы и русские постоянно общаются и ведут торговлю. Много русских здесь ведут бизнес на постоянной основе. В основном торгуют шубами, биноклями, матрешками и многим другим. В России населения мало, а земли много, поэтому трудолюбивые китайские крестьяне любят приезжать в Россию и в теплицах сажать помидоры, огурцы и картофель. Если в России вы попробуете кетчуп, то, вероятнее всего, он был произведен китайцами. Умеренные цены

Жители Хэйхэ по утрам любят ходить на рынок, жители Благовещенска также пристрастились к этому занятию. Они часто покупают одежду, фрукты, овощи и другие бытовые товары. Это происходит потому что в России цены по сравнению с Китаем выше в два раза, а выбор меньше.

Местные жители города Хэйхэ уже давно привыкли к постоянным русским туристам, многие местные китайцы уже говорят по-русски. Переводчиков также немало. На торговых улицах по обеим сторонам продавцы часто используют как китайский, так и русский. Русские, которые часто ходят на рынок, также привыкли говорить и на русском, и на китайском. Более того, на рекламных щитах также используются два языка. Проживание в двух городах

Согласно статистике, каждый год в Хэйхэ приезжает около 100 тысяч русских. Все больше россиян в Хэйхэ имеют постоянную работу и доход. Они часто путешествуют между двумя городами, во время отпуска садятся на паром и едут в Россию навещать родственников.

Таких людей, которые живут сразу в двух городах очень много. Куда не поедешь везде есть много друзей. Они также любят показывать достопримечательности Хэйхэ своим родственникам. Китайцы по отношению к русским очень дружелюбны, очень мало людей называют их «волосатиками» (так называют русских в Китае — прим. перевод.). Сейчас немало русских, которые довольствуются своей жизнью и работой в Китае. Не нужно заботиться о предметах первой необходимости

В России экономика не демонстрирует высокие темпы развития, размер пенсии довольно низкий, в среднем составляет 12 тысяч рублей. Если пересчитать на юани, то выходит около 1320 юаней. Российские цены на жилье очень высокие, цены на товары постоянно повышаются, а зарплата остается все на том же уровне. Пенсионеры при таких повышенных ценах ничего не могут себе позволить. Если в молодости они ничего себе не оставили на старость, то пенсии может не хватить даже на основные предметы потребления. Индекс счастья очень низок (отражает благосостояние людей и окружающей среды — прим. перевод).

Небогатым российским пенсионерам всего лишь нужно пересечь границу России и Китая, и они сразу заживут безбедно. Более того, чем становишься старше, тем сильнее тебе нравится Китай. Немало пенсионеров задумываются о том, как правильно распорядиться своей недвижимостью. Ведь цены на недвижимость в России очень высокие. И если дом не продается, то его всегда можно сдавать и получать хорошую прибыль. Многие российские пенсионеры, которые обосновались в Хэйхэ, уже давно купили здесь дома. Несмотря на то, что на данный момент цены на недвижимость в Хэйхэ сильно выросли, но съем дома в китайском городе обойдется дешевле, чем проживание в России. Раз в несколько месяцев, пенсионеры возвращаются в Россию. Сняв пенсию, порыбачив и наговорившись со своими приятелями, они возвращаются в Хэйхэ для счастливой и беззаботной жизни. Удивительная китайская медицина

В России есть бесплатное здравоохранение, госпитализация и возможность хирургической операции, российским гражданам необходимо только оплачивать лекарства. Но такое социальное обеспечение явно не означает высокий уровень медицинского обслуживания. По заявлениям, в некоторых больницах все еще можно увидеть советское оборудование. Разумеется, что в России также имеются и частные больницы, но цены там настолько высокие, что люди не могут себе позволить заболеть.

Климат в России очень суровый, количество солнечных дней небольшое, поэтому в России часто можно встретить людей, страдающих от шейного спондилеза, плечелопаточного периартрита, поясничного спондилеза и ревматоидного артрита. Поэтому многие русские обратили свой взгляд на Китай и в особенности на удивительную китайскую медицину.

Китайская медицина специализируется на очистке каналов и коллатералей, иглоукалывании, растирании, аурикулотерапии, физиотерапии и лечением банками. Русские хотят все это попробовать. Здоровье многих, кто был с неизлечимым диагнозом, сильно улучшилось, а некоторые даже полностью выздоравливали. Все это привело еще к большему признанию китайской медицины. Многие русские целыми группами пересекают границу, чтобы вылечиться или поучиться китайской медицины.

По их мнению, китайская медицина основана на натуральных продуктах, очень развита и удивительна. Она полностью оправдала ожидание людей. Она превратилась из дополнительного лечения в основное. Китайская медицина стала третьим символом Китая после китайской кухни и кунг фу. Китайская медицина является одной из причин почему пенсионеры из России хотят проживать в Китае на постоянной основе.

В свое время многие русские рассматривали соседство с Китаем, как проблему, но для жителей Благовещенска такое соседство принесло только пользу. Ранее из-за того, что Благовещенск находился далеко от центра, жителям Благовещенска приходилось жить в тяжелых условиях, а, следовательно, часто ощущать чувство подавленности. Но сейчас жизнь наладилась. Хорошо, что есть такой хороший сосед, как Китай.