Ещё
Из квитанций ЖКХ уберут страховку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Страховку могут убрать из квитанций на оплату ЖКХ 

ФБА «Экономика сегодня» 4 часа назад
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
Навязанную «социальную» страховку могут исключить из квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ).
Как сообщает «Парламентская газета», с такой инициативой выступил зампред Комитета Совета федерации по экономической политике Алексей Майоров. Он предложил разработать соответствующий законопроект.
По словам сенатора, россиянам каждый месяц предлагают две разных суммы на оплату. В одной из них включается страхование жилища от несчастного случая. Люди, не разобравшись, что это за сумма, платят по повышенному тарифу. Сенатор считает, что навязывать подобную услугу нельзя. Это, по его словам, следует прекратить на законодательном уровне.
ФБА «Экономика сегодня»: последние новости
Президент «Сбербанка» Греф назвал сроки снижения ставки по ипотеке Акимов: платежи через мессенджеры могут появиться в России Ипотечный подход Путина: когда ставки по кредитам на жилье в России снизятся до 7-8%
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США нашли способ уничтожить оружие России86
РФ обвинили в нарушении международных договоров568
«Россия сама встала на путь соперничества с США»1221
МИД Венгрии: Украина «наносит удар в спину» Европе6
В США журналисты вступились за коллег из РФ10
Видео
00:05
Медленную официантку избили в ресторане
Происшествия
02:45
«Ракета Путина» напугала западных пользователей соцсетей
Оружие Армия
02:47
LIVE: Послание Путина Федеральному собранию
Политика
00:52
«Люди прыгают из окон»: крупный пожар в Подмосковье
Происшествия Пожары
01:16
Путин рассказал о новейшем лазерном оружии России
Политика Армия
00:30
Енотиха расшалилась при виде батона
Общество
08:57
Украинские депутаты подрались под флагом ЕС
Украина В мире
00:42
В центре Москвы забил фонтан с горячей водой
Происшествия Новости Москвы
04:02
Отец «трезвого мальчика» снова обратился в суд
Происшествия
01:28
Нападение акулы на дайвера случайно сняли на видео
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение