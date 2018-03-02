Из квитанций ЖКХ уберут страховку

Страховку могут убрать из квитанций на оплату ЖКХ

Навязанную «социальную» страховку могут исключить из квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ).

Как сообщает «Парламентская газета», с такой инициативой выступил зампред Комитета Совета федерации по экономической политике Алексей Майоров . Он предложил разработать соответствующий законопроект.

По словам сенатора, россиянам каждый месяц предлагают две разных суммы на оплату. В одной из них включается страхование жилища от несчастного случая. Люди, не разобравшись, что это за сумма, платят по повышенному тарифу. Сенатор считает, что навязывать подобную услугу нельзя. Это, по его словам, следует прекратить на законодательном уровне.