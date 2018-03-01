Пенсии могут уравнять с зарплатами

Президент России Владимир Путин 1 марта в своем послании Федеральному собранию заявил, что власти будут добиваться увеличения размера пенсией и их регулярной индексации. Текст послания опубликован на сайте Кремля.
Глава государства подчеркнул, что индексация пенсий должна быть выше темпов инфляции.
«Будем стремиться и к тому, чтобы сокращался разрыв между размером пенсии и заработной платой, которая была у человека перед выходом на пенсию», — сказал Путин.
Он также назвал «нравственным долгом» поддержку старшего поколения россиян.
«У пожилых людей должны быть достойные условия для активного, здорового долголетия», — отметил президент.
Он сказал о необходимости повысить качество медицинского и социального обслуживания пенсионеров, «помочь тем, кто одинок и оказался в сложной жизненной ситуации».
Путин предложил будущему правительству подготовить специальную программу «системной поддержки и повышения качества жизни» пожилых людей.
С 1 января 2018 года пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 3,7 процента. Сообщалось, что после этого размер фиксированной выплаты составил более 4,9 тысячи рублей в месяц, стоимость пенсионного балла — 81,49 рубля, а среднегодовой размер страховой пенсии по старости у неработающих пенсионеров — 14,3 тысячи рублей.