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Пенсии могут уравнять с зарплатами
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Путин пообещал сократить разрыв между зарплатами и пенсиями 

Рамблер 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин 1 марта в своем послании Федеральному собранию заявил, что власти будут добиваться увеличения размера пенсией и их регулярной индексации. Текст послания опубликован на сайте Кремля.
Глава государства подчеркнул, что индексация пенсий должна быть выше темпов инфляции.
«Будем стремиться и к тому, чтобы сокращался разрыв между размером пенсии и заработной платой, которая была у человека перед выходом на пенсию», — сказал Путин.
Он также назвал «нравственным долгом» поддержку старшего поколения россиян.
«У пожилых людей должны быть достойные условия для активного, здорового долголетия», — отметил президент.
Он сказал о необходимости повысить качество медицинского и социального обслуживания пенсионеров, «помочь тем, кто одинок и оказался в сложной жизненной ситуации».
Путин предложил будущему правительству подготовить специальную программу «системной поддержки и повышения качества жизни» пожилых людей.
С 1 января 2018 года пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 3,7 процента. Сообщалось, что после этого размер фиксированной выплаты составил более 4,9 тысячи рублей в месяц, стоимость пенсионного балла — 81,49 рубля, а среднегодовой размер страховой пенсии по старости у неработающих пенсионеров — 14,3 тысячи рублей.
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