Пенсии могут уравнять с зарплатами

Путин пообещал сократить разрыв между зарплатами и пенсиями

Президент России Владимир Путин 1 марта в своем послании Федеральному собранию заявил, что власти будут добиваться увеличения размера пенсией и их регулярной индексации. Текст послания опубликован на сайте Кремля.

«Будем стремиться и к тому, чтобы сокращался разрыв между размером пенсии и заработной платой, которая была у человека перед выходом на пенсию», — сказал Путин. Глава государства подчеркнул, что индексация пенсий должна быть выше темпов инфляции.

«У пожилых людей должны быть достойные условия для активного, здорового долголетия», — отметил президент. Он также назвал «нравственным долгом» поддержку старшего поколения россиян.

Он сказал о необходимости повысить качество медицинского и социального обслуживания пенсионеров, «помочь тем, кто одинок и оказался в сложной жизненной ситуации».

Путин предложил будущему правительству подготовить специальную программу «системной поддержки и повышения качества жизни» пожилых людей.

С 1 января 2018 года пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 3,7 процента. Сообщалось, что после этого размер фиксированной выплаты составил более 4,9 тысячи рублей в месяц, стоимость пенсионного балла — 81,49 рубля, а среднегодовой размер страховой пенсии по старости у неработающих пенсионеров — 14,3 тысячи рублей.