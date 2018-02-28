ФНС предложили ввести платные услуги для населения

Шувалов предложил ФНС рассмотреть возможность ввести платные услуги для населения

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов предложил ФНС рассмотреть возможность введения платы за оказание дополнительных услуг населению. При этом все существующие услуги должны остаться бесплатными. Об этом он сказал на коллегии Федеральной налоговой службы.

"Если ФНС будет для граждан осуществлять нечто совокупное, удобное, то есть из ряда вон выходящее по сегодняшним критериям, то это может быть за небольшую плату. Давайте обсудим", — предложил Шувалов.

Он привел в пример Сингапур, где большинство государственных услуг платные, но бедные слои населения платят совсем немного, средний класс вносит более существенные платежи, а богатое население платит еще больше.

"Есть много сервисов, которые оказывает налоговая служба, но что является ответственностью налогоплательщика. Вводя имущественные налоги, мы договорились так, что поскольку не приучены их уплачивать, то определенную нагрузку несет налоговая служба. Далее, с развитием технологических возможностей, появится все больше и больше дополнительных сервисов", — считает первый вице-премьер.

По его словам, ФНС при своем ресурсе может научится оказывать очень комфортные дополнительные услуги для населения, в том числе совместно с крупнейшими банками. Шувалов подчеркнул, что речь идет именно о дополнительных услугах налоговой службы, а не о уже существующих, базовых услугах, которые должны остаться бесплатными для всех.