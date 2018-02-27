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У россиян нашли рекордное количество свободных денег
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У россиян осталось рекордное количество свободных денег 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Reuters
Объем свободных денег, остающийся на руках российских домохозяйств после всех необходимых расходов в последние годы, достиг максимума в номинальном значении в 2017 году (18,4 тысячи рублей), но не по покупательной способности. Таковы результаты исследования холдинга «Ромир».
К свободным деньгам относятся средства, которые семья может израсходовать на отдых, развлечения, дополнительное образование, ремонт или отложить для крупной покупки.
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В 2008 году у среднего российского домохозяйства ежемесячно оставалось около 10,3 тысячи рублей свободных денег. При общем росте относительное снижение этой величины наблюдалось в 2009 году (до 9 тысяч рублей) и в 2015-м (15,4 тысячи рублей). Максимальный рост был отмечен в 2012 году, когда объем свободных денег вырос более чем на треть (плюс 38 процентов) по сравнению с предыдущим годом.
При этом за исследуемый период наибольшая покупательная способность россиян была зафиксирована в 2014 году. Если рассчитывать ее на основе стоимости двухлитровой бутылке «Кока-колы», то текущий показатель (233 бутылок) является шестым за всю историю исследований. Хорошие показатели отмечались также в 2013-м и 2008 годах. Таким образом, результаты показывают, что доходы населения после кризиса 2014-2016 годов восстановились лишь частично.
По методологии исследователей, средние доходы домохозяйств определяются на основе собственных расчетов «Ромира» и Росстата. Затраты на необходимые товары и услуги рассчитываются на основе данных панельного исследования Romir Scan Panel.
По данным Росстата, реальные доходы россиян в прошлом году снизились на 1,7 процента в годовом выражении. Это был четвертый год падения: в 2014-2016 годах доходы упали на 0,7, 3,2 и 5,8 процента соответственно.
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