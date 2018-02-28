Россиянам посоветовали скупать доллары

Эксперты рассказали, стоит ли сейчас покупать доллары

Рубль, обновивший максимум более чем за 2,5 года против доллара, может в ближайшее время скорректироваться вниз, что делает привлекательной покупку американской валюты на уровнях 55-56 рублей, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Курсовая динамика рынка форекс и внешние факторы в виде санкционных рисков могут помешать рублю развить успех, полагают аналитики, аргументируя свои рекомендации.

Курс доллара против рубля во вторник с утра опускался до минимума года и затем обновил минимум с июля 2015 года — в районе 55,5575 рубля.

К 14.55 мск курс доллар расчетами "завтра" повышался на 24 копейки — до 55,94 рубля, евро — на 33 копейки — до 68,90 рубля.

Факторы крепости рубля

"Свою лепту внес и пик февральских налоговых выплат в бюджет в России. Все это сформировало условия для покупок российской валюты, которая на сочетании столь мощных факторов опередила всех своих коллег по сегменту развивающихся рынков", — добавил он. Судя по реакции рынка, пересмотр рейтинга России агентством S&P в сторону повышения был не полностью заложен в ценах, что нашло отражение в резком укреплении рубля, а неустойчивость позиций доллара на форексе и возобновление роста цен на нефть подкрепили "бычий" уклон, рассуждает аналитик ГК "Инстафорекс" Игорь Ковалев

Укреплению рубля способствовало повышение суверенного рейтинга РФ, подскок цены на нефть вверх, а также холодная погода в Европе, ставшая причиной увеличения потребления топлива, в том числе российского газа, рассуждает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко

Краткосрочная привлекательность доллара На фоне этих выплат предложение иностранной валюты со стороны экспортеров было очень значительным, а объем валютных торгов на Мосбирже достиг в понедельник 6,2 миллиарда долларов, добавил он.

У спекулянтов есть ожидания, что пара USD/RUB может на этой неделе пробить вниз отметку 55, говорит Ващенко из ИК "Фридом Финанс".

"Во-вторых, многое будет зависеть от дальнейшей динамики доллара на форексе. Если от нового главы ФРС Джерома Пауэлла (в 16.30 мск он представит Конгрессу США полугодовой отчет по монетарной политике) мы получим сигнал о намерении продолжить плавное ужесточение политики, подразумевающее трехкратное повышение ставки в этом году, этого будет достаточно, чтобы повсеместно оживить спрос на доллар. Таким образом, уже сегодня пара доллар-рубль может показать выжидательную консолидацию, а далее — немного укрепиться, с возможными попытками возвращения выше отметки 56", — сказал Ковалев. Впрочем, перспективы дальнейшего укрепления рубля выглядят неуверенными, считает Ковалев из "Инстафорекс". Во-первых, котировки Brent, встретив накануне локальное сопротивление в районе 67,75 доллара, перешли к коррекции и с утра торгуются с медвежьим уклоном, отчасти под влиянием технических факторов, дополненных заявлением главы МЭА о том, что к следующему году США станут крупнейшим в мире производителем нефти, говорит он.

Во вторник доллар останется в коридоре 55,5–56,25 рубля, считает Ващенко из ИК "Фридом Финанс".

Пара USD/RUB должна удержаться во вторник вблизи многолетнего минимума — около 55,6, оценивает Левинсон из "Сбербанк КИБ".

"Внутренние факторы поддержки российской валюты (налоговый период) к этому времени вполне закономерно исчерпаются. Не будет способствовать укреплению курса рубля до конца текущей недели и корректировка нефтяных цен вниз. Поэтому курс доллара до конца текущей недели вполне может выйти в диапазон 56,5-57,5 рублей", — оценил он. Уже со среды рубль начнёт испытывать давление на фоне активизации интереса к основным резервным валютам, считает генеральный директор АО "НПФ Согласие-ОПС" Александр Вьюницкий.

"Накануне министр финансов США Стивен Мнучин отметил, что в течение 30 дней могут быть введены новые антироссийские санкции. При этом отсутствие конкретики относительно потенциальных мер может добавить беспокойства на рынок при том, что на данный момент все изменения, предполагавшиеся августовским законом о санкциях уже были внесены в текущую конфигурацию санкций. Пока же краткосрочный ориентир по паре USD/RUB — 55,4-56", — добавил он. Добавить негатива на российский валютный рынок может санкционная тема, считает Денис Давыдов из Нордеа банка

Таким образом, сегодняшнее обновление долларом почти трехлетнего дна можно использовать для покупок американской валюты, если подобные операции планировались, считает начальник аналитического департамента УК "БК Сбережения" Сергей Суверов . В ближайшее время есть предпосылки для ослабления российской валюты: санкции, возможная приостановка роста цены нефти, рассуждает он.

"Впрочем, до конца года высокой волатильности рубля пока не ожидается. Поэтому с инвестиционной точки зрения на этом периоде рублевая доходность может оказаться выше долларовой", — добавил Суверов.