Европейские зарплаты: России и не снилось

Самая низкая минимальная заработная плата в Евросоюзе в январе 2018 года составляла 261 евро. Такую «минималку» установили в Болгарии. Несмотря на то, что за последние десять лет уровень оплаты труда в восточноевропейских странах значительно вырос, он все еще в несколько раз ниже показателя Северной и Западной Европы. Лидером по размеру минимальной зарплаты в ЕС является Люксембург с 1999 евро. В России с 1 мая минимальный размер оплаты труда составит 160 евро.

Евросоюз продолжает оставаться крайне неоднородным объединением с точки зрения условий труда. Восточная и Южная Европа значительно проигрывают своим северным и западным соседям по размеру минимальной зарплаты. Это следует из опубликованных на днях данных Евростата.

Статистическое ведомство Евросоюза выделяет три группы стран по уровню «минималки». Первая включает в себя 10 восточноевропейских стран. У них размер минимальной оплаты труда самый низкий в ЕС.

В пяти других государствах-членах, расположенных на юге Европы, минимальная заработная плата составляла от 600 до 900 евро в месяц, отмечает Евростат: Португалия (677 евро), Греция (684 евро), Мальта (748 евро), Словения (843 евро) и Испания (859 евро).

Лучше всего чувствуют себя работники в Северных и Западных странах континента. Минимальная зарплата в Великобритании составляла 1401 евро, Германии и Франции — 1498 евро, Бельгии — 1563 евро, Нидерландах — 1578 евро, Ирландии — 1614 евро. Абсолютный лидер — Люксембург с 1999 евро в месяц.

Евростат приводит также для сравнения минимальную зарплату в США — 1048 евро в месяц в январе 2018 года.

На 1 января 2018 года из 28 государств-членов ЕС минимальная зарплата не была установлена в Дании, Италии, Кипре, Австрии, Финляндии и Швеции.

Стоит отметить, что за последние десять лет в Восточной Европе размер «минималки» вырос в 1,5-3 раза. Но это позволило лишь сократить разрыв с богатыми странами. Если минимум в Польше в 2008 году составлял 313 евро, что было в 4,2 раза ниже, чем, к примеру, в Бельгии, то сейчас разница составляет 3,1 раза.

Единственной страной Евросоюза, где минимальный размер оплаты труда за десятилетие не вырос, стала Греция. В 2008 году работник в этой стране получал не менее 794 евро, а в начале 2018-го — 684 евро.

Это связано с тяжелейшим экономическим кризисом, в котором Греция пребывает уже много лет. Начиная с 2008 года ВВП страны непрерывно падал — за исключением 2014 года. Причем спад в 2011 году составил 9,1%, в 2012-м — 7,3%. Данных за прошлый год еще нет, но по прогнозам рост должен был составить 1,5-1,8%.

Кризиса такой глубины не испытывало ни одно государство ЕС в новом веке. В Греции многие убеждены, что значительная часть проблем вызвана мерами жесткой экономии, навязанными стране кредиторами ( МВФ , ЕС и пр.).

«За счет устранения разницы в ценах минимальная заработная плата колебалась от 546 пунктов в месяц в Болгарии до 1597 пунктов в Люксембурге, что означает, что самая высокая минимальная заработная плата была почти в три раза выше самой низкой», — говорится в сообщении ведомства. Чтобы ситуация с зарплатами не была столь пессимистичной, Евростат подчеркивает, что разрыв между востоком-югом и севером-западом будет ниже, если пересчитать его по паритету покупательной способности.

Но жителей Восточной Европы такие оговорки не очень впечатляют — многие страны продолжают испытывать масштабный отток населения, прежде всего трудоспособных граждан, которые в итоге и детей рожают не на родине, а в Бельгии или Германии.

Например, численность населения Болгарии сократилась с 7,5 млн человек в 2008 году до 7,1 миллиона в 2017-м, население Латвии уменьшилось с 2,2 млн человек до 1,95 миллиона, Литвы — с 3,2 до 2,85 млн Румыния потеряла за этот же период миллион человек (20,6 млн было в 2008-м, 19,6 млн осталось в 2017-м), Хорватия — 154 тысячи, Польша — 118 тысяч.

При этом надо учитывать, что значительная часть внутриевропейских мигрантов в своих странах продолжают считаться постоянным населением, хотя на деле никогда не вернутся в польский Слупск, литовский Зарасай или болгарский Петрич.

В России минимальный размер оплаты труда не дотягивает пока даже до нижней планки ЕС. Даже после того, как с 1 мая этого года он будет установлен на уровне прожиточного минимума, его величина составит 11,163 тыс. руб. или 160 евро.

До уровня самой высокой в Восточной Европе польской «минималки» в 503 евро дотягивает лишь среднемесячная зарплата в России. По данным Росстата, в январе она составляла 38,4 тыс. руб. или около 550 евро.

Уровню Восточной Европы российские зарплаты соответствовали до девальвации 2014-2015 года. Но МРОТ был даже меньше, чем сейчас. С учетом сложившихся тенденций в экономике, вряд ли России удастся догнать даже Болгарию в среднесрочной перспективе.