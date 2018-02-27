Россияне стали больше тратить в магазинах

«Известия»: средний чек россиян в магазинах за полгода вырос почти на треть

Размер среднего чека россиян в магазинах при оплате наличными в январе 2018 года составил около 675 рублей, что на треть превышает показатель июля 2017 года. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на данные оператора фискальных данных "Платформа ОФД".

По данным компании, средний чек при в июле прошлого года составлял 515 рублей, таким образом, показатель вырос на 31%. Чаще всего россияне покупают за наличные продукты питания, табачные изделия, слабый алкоголь и товары для автомобиля.

Средние траты при оплате кредитными картами составили 970 рублей (820 рублей в июле). Карты большей частью россияне используют для покупки электронной и компьютерной техники, косметики, лекарств, верхней одежды.